Mit FlixBus und Lidl Europa entdecken: Europa-Tickets für Fernbusreisen zum Spitzenpreis (FOTO)

Neckarsulm (ots) -- FlixBus Europa-Ticket: Für 12,99 Euro quer durch Deutschland undEuropa- Gültig für eine europaweite Direktfahrt mit FlixBus vom 5.November bis 19. Dezember 2018- FlixBus-Streckennetz: 2.000 Ziele in 28 europäischen LändernWer die vielen Facetten Europas entdecken möchte, findet bei Lidlund FlixBus eine günstige und unkomplizierte Möglichkeit: Vom 29.Oktober bis zum 4. November 2018 ist das FlixBus Europa-Ticketexklusiv in allen 3.200 Lidl-Filialen in Deutschland für nur 12,99Euro erhältlich. Das Ticket ermöglicht Kunden, für wenig Geld zueinem Wunschziel in ganz Europa zu reisen."Schon die letzte gemeinsame Ticket-Aktion mit FlixBus kam beiunseren Kunden sehr gut an", erklärt Jan Bock, GeschäftsleiterEinkauf bei Lidl Deutschland. "Mit dem aktuellen Angebot führen wirdiese sehr erfolgreiche Zusammenarbeit fort und bieten unseren Kundenmit FlixBus die Möglichkeit, zu einem hervorragendenPreis-Leistungsverhältnis Europa zu entdecken."Die Details zu den Tickets:- Verfügbar vom 29. Oktober bis 4. November 2018 in allenLidl-Filialen solange der Vorrat reicht.- Mit einem Ticketcode kann eine Direktverbindung im gesamtenStreckennetz von FlixBus und FlixTrain im Zeitraum von 5. Novemberbis 19. Dezember 2018 gebucht werden. Die Codes sind nur für diesenZeitraum einlösbar.- Das FlixBus Europa-Ticket gilt als Freifahrt für eine Richtung beiallen Direktverbindungen innerhalb Europas.- Jeder Kunde kann maximal drei Tickets pro Einkauf bei Lidlerwerben.So einfach kommen Lidl-Kunden an ihr FlixBus Europa-Ticket:1. Flyer mitnehmen und an der Kasse bezahlen.2. Kunden erhalten zwei Kassenbons - den üblichen Kaufbeleg und einenzusätzlichen Aktivierungsbeleg mit einem Ticketcode.3. Unter FlixBus.de oder in der FlixBus App Verbindung auswählen undPlatz buchen.4. Ticketcodecode eingeben und verbindlich buchen.Mit Lidl und FlixBus zu über 2.000 Zielen in ganz EuropaDas europaweite Streckennetz von FlixBus umfasst mittlerweile mehrals 2.000 Ziele in 28 europäischen Ländern. Von den großeneuropäischen Metropolen wie Paris, Rom, Amsterdam und Berlin bis hinzu kleineren Städten wie Horní Planá, Annecy oder Füssen.Ein Geheimtipp für alle Sparfüchse: Nachtfahrten. Denn wer nachtsreist, spart sich die Übernachtungskosten, hat am Zielort mehr vomTag und gelangt dank weniger Zwischenstopps sogar noch schneller ansZiel als tagsüber.Weitere Informationen gibt es unter lidl.de/flixbus und in allenteilnehmenden Lidl-Filialen.Über FlixMobilityFlixMobility ist ein junger Mobilitätsanbieter und bietet unterden Marken FlixBus und FlixTrain eine neue Alternative, um bequem,preiswert und umweltfreundlich zu reisen. Dank eines einzigartigenGeschäftsmodells und innovativer Technologie hat das Startupinnerhalb kürzester Zeit Europas größtes Fernbusnetz etabliert undintegrierte 2018 die ersten grünen Fernzüge. Seit dem Start 2013verändert FlixMobility für Millionen von Menschen die Art zu Reisenin Europa und hat tausende neue Arbeitsplätze in der Branchegeschaffen.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 29Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.