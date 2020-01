Berlin (ots) - Wie in jedem Jahr, wird das liebste Obst der Deutschen eine Wochelang im Handel und am 11. Januar, mit einer apfeligen Überraschung gefeiert -diesmal für alle FlixBus-Reisenden.+++ Der "Tag des Deutschen Apfels" feiert 10-jähriges Jubiläum.+++ "Deutschland - Mein Garten." und FlixBus laden am Samstag, 11. Januar 2020bundesweit Reisende zu einem gesunden und knackfrischen Reiseproviant ein.+++ An den ZOBs in München, Hamburg, Hannover und Berlin werden 20.000 Äpfelnebst Informationen über die vielen Frische-, Qualitäts- und Umweltvorteile vonÄpfeln aus Deutschland verteilt.+++ Als Preise eines Gewinnspiels winken 10 x FlixBus-Reise-Gutscheine für jeeine Hin- und Rückfahrt im gesamten Streckennetz.Am 11. Januar 2020 lassen "Deutschland - Mein Garten." und FlixBus es mal sorichtig apfeln! Denn der "Tag des Deutschen Apfels" wird 10 Jahre alt. Einbesonderer Ehrentag, den der liebste Reiseproviant der Deutschen immer wiedergern mit vielen Reisenden feiert. Diesmal mit FlixBus-Reisenden, die an denzentralen Omnibus-Bahnhöfen München, Hamburg, Hannover und Berlin an Bord gehen.FlixBus und "Deutschland - Mein Garten." feiern natürlich mit und verteilendabei 20.000 knackig-frische Äpfel.Grüner geht's kaum!FlixBus-Reisende sollten sich also nicht wundern, wenn Ihnen am 11. Januarjemand mit einem freundlichen Lächeln einen Apfel in die Hand drückt und einenfrohen Apfel-Tag wünscht. Eine Aktion, mit der die Initiative "Deutschland -Mein Garten." im Auftrag der Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obstund Gemüse e.V. (BVEO) auf die Qualität und Vielfalt heimischer Sortenaufmerksam machen möchte.Jens Anderson von Elbe Obst im Alten Land: "Unsere Erzeugerbetriebe habenlangjährige Erfahrungen im Apfelanbau, mit besonderem Augenmerk auf qualitativund geschmacklich gute Sorten, wie den traditionell beliebten Elstar oderBraeburn aber auch neue Sorten, wie den Snack-Apfel Rockit® - ein echterSenkrechtstarter im Sortiment! Am "Tag des Deutschen Apfels" treten wir nunschon seit 10 Jahren den Beweis an, dass selbst eingelagerte Äpfel dankausgefeilter Lagertechnologie ebenso knackig, frisch und aromatisch schmecken,wie Äpfel die direkt vom Baum kommen. In einer Jahreszeit, in der es nur einsehr begrenztes Frische-Angebot aus heimischem Anbau gibt, ist das etwasBesonderes."Ein äußerst geschmackvolles GewinnspielWer dann auch noch ein tolles, verrücktes oder fantasievolles Foto von seinemApfel oder sich und seinem Apfel macht und es bis 15. Januar mit Hashtag#TdDA2020 auf Instagram postet, nimmt an der Verlosung eines von 10FlixBus-Gutscheinen für je eine Hin- und Rückfahrt im gesamten Streckennetzteil.Ein Hoch auf den Apfel!- Rund 950.000 Tonnen wurden 2019 geerntet - trotz Trockenheit und teilweiseDürre.- Die Deutschen sind zu 88% Apfelkäufer und Äpfel hierzulande die unangefochteneNr.1 imObst-Ranking.- 17,4 Kilo des köstlichen Kernobstes kaufte im vergangenen Jahr jeder privatedeutsche Haushalt.- Das macht rund 116 Äpfel pro Haushalt oder rund 57 Äpfel pro Person.- Apfelliebhaber haben dabei die Qual der Wahl: Denn der Handel bietet imSchnitt ein Sortimentvon etwa 15 verschiedenen Apfelsorten.- Der beliebteste Apfel im heimischen Ranking ist der Elstar (17% Absatzmenge),gefolgt vomBraeburn (14%) und den Jonagold/Jonared (12,5%), Gala (8,5%) und GoldenDelicious (2,5%). Aufdieses Sextett entfällt dementsprechend auch gut die Hälfte der deutschenProduktion.- Äpfel werden in Deutschland auf einer Fläche von 34.000 Hektar angebaut - dasentspricht fastganz Mallorca!- Die wichtigsten Apfelregionen liegen an der Niederelbe, am Bodensee, imRheinland und inSachsen.- Quelle: Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) & GfK HaushaltspanelsKonzentrierte Powerfrucht"An apple a day keeps the doctor away" - Es gibt Volksweisheiten, in denen soviel Wahres steckt, dass sie immer en vogue sind. Und auch wenn der täglicheApfel nicht jeden Gang zum Doktor erspart: In ihm steckt so einiges, was demmenschlichen Körper guttut. Mit seiner geballten Vitamin-Power stärkt er dieAbwehrkräfte, unterstützt die Verdauung und fördert die Zahn-Gesundheit. Undnach den Festtags-Schlemmereien ist frisches, gesundes Obst ohnehin einewillkommene Abwechslung!Zum Beispiel in einem fruchtigen Küchenklassiker, wie Omas bestemApfel-Pfannkuchen mit in Zimt und Zucker ganz leicht angedünstete Äpfel, ineinem fluffigen Pfannkuchenteig. Das Rezept finden Sie auf der Website"Deutschland - Mein Garten."Für alle weiteren Fragen und / oder Bildwünsche können Sie sich gern unterpresse@deutsches-obst-und-gemuese.de an uns wenden.Pressekontakt:PressebüroDeutsches Obst und Gemüsec/o Pretzlaw Communications GmbHElke SchickedanzNeue Schönhauser Straße 2010178 Berlinpresse@deutsches-obst-und-gemuese.de030 - 28 49 78-21Original-Content von: Deutschland - Mein Garten (eine Initiative der Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse / BVEO), übermittelt durch news aktuell