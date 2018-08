Flir: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "Flir Systems":

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert Flir per 17.08.2018, 14:06 Uhr bei 59,91 USD. Flir zählt zum Segment "Elektronische Geräte und Instrumente".

Unser Analystenteam hat Flir auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Für Flir liegen aus den letzten zwölf Monaten 7 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Flir aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (4 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 56,75 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (59,92 USD) könnte die Aktie damit um -5,29 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Flir-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Flir beträgt das aktuelle KGV 31,07. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hardware" haben im Durchschnitt ein KGV von 126,76. Flir ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Flir auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch sechs Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 6 Buy- und 0 Sell-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Buy" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Flir sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.