Das Flipchart der Zukunft ist virtuell - und kommt aus Stuttgart

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Stuttgart (ots) -- Conceptboard (https://conceptboard.com/de/) aus Stuttgart bietet mit seinem hochsicheren Tool digitale Whiteboards und macht virtuelle Team-Meetings ansprechender- Conceptboard setzt auf lokale Rechenzentren in Deutschland und erfüllt höchste Datenschutzstandards- Conceptboard wird bereits in neun DAX-Unternehmen eingesetzt, darunter Siemens und mehrere Unternehmen der Würth-GruppeUnternehmen setzen nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie auf eine Mischung aus Home Office- und Präsenzmodellen. Die Zusammenarbeit von verschiedenen Standorten aus ist oftmals jedoch nur unter Zuhilfenahme technischer Lösungen machbar. Deshalb haben sich digitale Whiteboard- und Flipchart-Lösungen durchgesetzt, die die orts- und zeitunabhängige Zusammenarbeit an Projekten und Ideen ermöglichen. In Zukunft werden diese Lösungen relevanter und die Zusammenarbeit revolutionieren.Conceptboard aus Stuttgart hat schon 2011 seine Lösung für die digitale Zusammenarbeit entwickelt und im Laufe der Zeit erweitert und perfektioniert. Das schwäbische Unternehmen stellte somit schon früh ein visuelles New-Work-Tool vor und setzte von Anfang an auf höchste Datenschutzstandards: mit Rechenzentren in Deutschland und dem strengen deutschen Datenschutz im Blick sind Unternehmen und staatliche Institutionen, die Conceptboard nutzen, DSGVO-konform.Mittlerweile setzen bereits neun DAX-Unternehmen auf Conceptboard und ermöglichen ihren Mitarbeiter:innen, in ihren Projekten gleichzeitig oder nacheinander zu kommunizieren und zu arbeiten - und dabei von Qualität Made in Germany zu profitieren. Staatliche Institutionen verschiedener Nationen, von Verteidigungsministerien bis zur Strafverfolgung, nutzen Conceptboard aufgrund seiner hohen Datenschutz- und IT-Security-Standards."Wir sehen einen hohen Bedarf an intuitiven aber trotzdem sicheren Lösungen zur Visual Collaboration", erklärt Daniel Bohn, Gründer von Conceptboard. "Unser Anspruch ist es, die digitale Zusammenarbeit voranzutreiben und insbesondere die dezentrale und hybride Arbeit mit Conceptboard zu vereinfachen. New Work wird Unternehmen und staatlichen Institutionen viele Möglichkeiten bieten, die Arbeit für ihr Personal flexibel zu gestalten - und Conceptboard hilft ihnen, dies zu verwirklichen."Neben seinen hohen Sicherheits- und Compliance-Standards bietet Conceptboard zudem ein intuitives Design, das es Usern ermöglicht, sofort und ohne langwierige Schulungen mit der Nutzung zu beginnen sowie ein flexibles Modell bei der Implementation (On-Premises, Private- oder Public Cloud).Weitere Informationen und Features finden Sie hier: https://conceptboard.com/de/features/Über ConceptboardConceptboard ist die sicherste Lösung für die weltweite digitale Zusammenarbeit aus Deutschland. Das Collaboration Tool ermöglicht die schnelle, intuitive sowie zeit- und ortsunabhängige Zusammenarbeit an gemeinsamen Projekten - DSGVO-konform und mit Hilfe modernster Verschlüsselung. Dank Enterprise-Ready-Ansatz lässt sich Conceptboard sofort nutzen. 2011 in Stuttgart von Daniel Bohn gegründet, ist Conceptboard heute bereits bei neun DAX-Unternehmen im Einsatz, darunter SIEMENS und mehrere Unternehmen der Würth-Gruppe. Staatliche Institutionen weltweit setzen auf Conceptboard und vertrauen auf höchste Datenschutzstandards und -Zertifizierungen.Mehr Informationen finden Sie unter: https://conceptboard.com/de/Pressekontakt:PIABO PROliver Chudy / Franziska Stebner / Philipp Plum / Pia Rothkirchconceptboard@piabo.net0172 8169549Original-Content von: Conceptboard, übermittelt durch news aktuell