Fliegt in Berlin und Brandenburg bald gar nichts mehr? / Flughafengesellschaft vergrault den Betriebsleiter von Schönefeld und Tegel (FOTO)

Potsdam (ots) -Am Freitag trifft sich der glücklose Aufsichtsrat der BerlinerFlughafengesellschaft. Auf der Tagesordnung: Die Gründe dafür, dassalles noch einmal viel teurer wird, als gedacht und eine Personalie,die den gesamten Flugbetrieb der Hauptstadtregion zum Stillstandbringen könnte.Dazu meint der AfD-Landtagsabgeordnete Franz Wiese, Mitglied imBER-Sonderausschuss:"Wenn die Flughafengesellschaft etwas kann, dann ist das Leuteverprellen, die wissen, wie man einen Flughafen baut oder auchbetreibt. Jetzt hat es Elmar Kleinert erwischt. Den Mann, ohne dender einst gemütliche West-Berliner Kleinflughafen Tegel niemals bisheute durchgehalten hätte. Als 'Chief of Operations' hat der dafürgesorgt, dass trotz 70er-Jahre Konzeption Tegel bis heute immerirgendwie funktioniert hat. Wer auch immer ihm nachfolgt, ich habewenig Vertrauen, dass ihm das genau so gelingt. Denn schon einklemmendes Gepäckband kann in der fatalen Situation, in die dasBER-Desaster uns gebraucht hat, zur Einstellung des Flugbetriebs inder Region führen. Und ich möchte auch dieses Signal noch in denAufsichtsrat senden: Es ist ein ganz schlechter Stil, den dieVertreter von Brandenburg, Berlin und dem Bund da zeigen. Sie werfenimmer weiter mit Geld um sich und lassen sich jetzt schon dafür extraentlohnen, dass sie ihren Job machen. Für das rot-rot-grüne Berlinsitzt Norbert Preuß im Aufsichtsrat. Er ist der Chef einesUnternehmens, das Bau-Beratung und Projekt Management macht. Und solljetzt zusätzlich fürstlich dafür entlohnt werden, dass er sich um dasProjekt BER kümmert. Herr Preuß! Sie sitzen im Aufsichtsrat damit Siesich um die Projekte der Berliner Flughäfen kümmern und nicht um sichüber die eigene Firma noch weiter an der eigenen Untätigkeit undvermutlich auch Unfähigkeit zu bereichern!"Pressekontakt:Detlev FryeTel. (0331)966-1880presse@afd-fraktion.brandenburg.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell