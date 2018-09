Unterföhring (ots) -Rund sechs Prozent der Deutschen - und damit knapp fünf MillionenBundesbürger - haben in ihrem Leben noch nie ausländischen Bodenbetreten! In dem neuen Primetime-Dokutainment "Urlaub für Anfänger"begleitet kabel eins ab Donnerstag, 27. September 2018, um 20:15 Uhr,24 Auslandsurlaubs-Newcomer, um das größte Abenteuer ihres Lebens zuerleben.In vier Folgen besteigen zwölf Urlaubs-Paare nicht nur erstmalsein Flugzeug, sondern werden auch aus ihrer altbekannten Komfort-Zonegeholt. Die Urlaubsdestination (u.a. Barcelona, Casablanca,Edinburgh, Marrakesch, Nizza, Palermo, Stockholm, Venedig) erfahrendie Reise-Neulinge erst kurz vor Abflug. Vor Ort erleben sie fremdeKulturen, überwinden sprachliche Hürden, erforschen ihnen komplettunbekannte Landes-Spezialitäten und versuchen, niemals dieOrientierung zu verlieren. Kleine Dinge, die für geübte Globetrotterzum Alltag gehören, werden für die Urlaubs-Einsteiger zu einerriesengroßen Herausforderung...Folge eins: Kölnerin Bianka ist zu Tränen gerührt: "Wir waren nochnie im Ausland! Das schaffen wir finanziell überhaupt nicht. Bisjetzt haben wir auf Balkonia Urlaub gemacht." Bei "Urlaub fürAnfänger" steigen die 45-Jährige und ihre Mann Ralf (47, LKW-Fahrer)zum ersten Mal in ihrem Leben in ein Flugzeug und reisen in dieviertgrößte Stadt Marokkos: Marrakesch. "Wow! Ich kann das nichtglauben...", ringt Bianka um Fassung. Auf die Kölner wartet einespannende Reise: Welche Landeswährung hat Marokko nochmal? Wieverhandelt man auf dem Basar?Die bislang einzige "Reise" des Würzburger Hausmeister-EhepaarsAnette (56) und Roman (53) war bislang ihre Hochzeitsreise ¬- dreiTage am bayerischen Ammersee vor 30 Jahren. In Venedig wird es erneutromantisch für die beiden, auch wenn sie bei den Sprachkenntnissen anihre Grenzen kommen. Roman verlässt sich auf Anette: "Meine Frau kanndas besser vermitteln als ich. Ich kann kein Englisch!" Können dieBayern ihre zweiten Flitterwochen und die italienische Lagunenstadtmit all ihren Facetten genießen?Kellnerin Anke (32) geht mit Mutter Petra (54, aus Oranienbaum)ebenfalls erstmals in die Luft: "Mein größter Wunsch ist das Fliegen!Das Ziel ist mir egal, Hauptsache, ich darf fliegen!" Selten habensich zwei Menschen so sehr über eine Reise nach Schottland gefreut.Wie kommen die Urlaubs-Anfänger mit dem Linksverkehr klar? Finden sieheraus, was Schotten unter dem Rock tragen?"Urlaub für Anfänger" wird von UFA Entertainment im Auftrag vonkabel eins produziert. Alle Informationen zur Sendung unter: https://www.kabeleins.de/tv/urlaub-fuer-anfaenger-unsere-erste-auslandsreise"Urlaub für Anfänger", vier Folgen, ab 27. September 2018,donnerstags um 20:15 Uhr bei kabel eins.ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual & Sports Christiane Maske Tel. +49 [89]9507-1163 Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa Schreiner Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com Tel. +49[89] 9507-1191Original-Content von: kabel eins, übermittelt durch news aktuell