Fliegende Dachziegel / Gebäudeeigentümer musste für Sturmschäden haften (FOTO)

Berlin (ots) -Eigentümer einer Immobilie müssen ihr Objekt so absichern, dass esauch erhebliche Sturmstärken aushalten kann, ohne gleich dieAllgemeinheit zu gefährden. Wenn sich bei einem Sturm bis zur Stärke13 Dachziegel lösen und auf die Straße fallen, dann spricht zumindestder Anscheinsbeweis für einen mangelhaften Unterhalt des Gebäudes.Nur bei außergewöhnlichen Naturereignissen gilt diese Regel nachMeinung der Rechtsprechung nicht mehr. Im konkreten Fall ging es umdas Dach einer Kirche, von dem während eines Sturmes der Windstärke10 (Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h) Dachziegel auf ein geparktesAuto gefallen waren und einen Sachschaden in Höhe von 6.600 Euroangerichtet hatten. Die Kasko-Versicherung des Autofahrers fordertediese Summe von der Eigentümerin der Immobilie. In zweiGerichtsinstanzen war sie damit nach Information des InfodienstesRecht und Steuern der LBS erfolgreich.(Oberlandesgericht Stuttgart, Aktenzeichen 4 U 97/16)