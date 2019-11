"Fliegen am Limit": "ZDFzoom" über den "Preis des Wachstums" (FOTO)

Mainz (ots) -Überfüllte Flughäfen, Verspätungen, Flugausfälle - das Chaos im Jahr 2018 wirktnach. Hinzu kommt die aktuelle Klimadiskussion - Flugreisen haben mittlerweileauch ein Imageproblem. "ZDFzoom" am Mittwoch, 13. November 2019, 22.45 Uhr, über"Fliegen am Limit - Der Preis des Wachstums".Der Ablauf der Sicherheitskontrollen, der Personalmangel bei Boden- undGepäckabfertigung sowie bei den Fluglotsen: All das führt immer wieder zuVerspätungen. Zu viele Flüge - mit zu vielen Passagieren. Die Strukturen ächzenunter der Belastung. Nach dem Chaos-Sommer 2018 mit fast 80 gestrichenen Flügenpro Tag haben die Fluggesellschaften mehr Flugzeuge zur Verfügung gestellt. DieFlugpläne wurden entzerrt und von den Flughäfen wird mehr Personal eingesetzt.Doch auch in diesem Jahr kam es zu Verspätungen, und bis Oktober sollen laut demFluggastrechteportal EUclaim fast 18.000 Flüge ausgefallen sein. Das Systemstoße an seine Grenzen, sagt Mobilitätsforscher Professor Andreas Knie. Erspricht von "Notoperationen", die stattgefunden hätten. Sobald auch nur einbisschen was passiere, sei sozusagen das Chaos da.Beispiel Sicherheitskontrollen: Bislang werden in Deutschland meist 80 bis 100Passagiere pro Stunde kontrolliert - am Flughafen Amsterdam sind es bis zu 185Flugreisende. Neue Kontrollspuren gibt es bislang nur an wenigen Flughäfen inDeutschland und in geringer Zahl. Zu Ferienbeginn kommt es immer wieder zulangen Wartezeiten und damit zu Flugverspätungen. Unter dem steigendenPassagieraufkommen leiden auch die Gepäckabfertiger. Einer von ihnen berichtetvon Personalmangel. Seit 30 Jahren arbeitet er auf dem Flughafen Berlin Tegel:"Wir hatten eine Maschine, die ist ohne Gepäck rausgegangen".Zum zeitweisen Chaos auf den Flughäfen kommt die Klimadiskussion. Immer mehrMenschen denken um. Ein selbstständiger Politikberater erzählt, wie er früherleidenschaftlich gern geflogen ist. Heute fahren er und seine Mitarbeiter zuTerminen in Deutschland nur noch mit der Bahn. Niemand wolle Familien denUrlaubsflug vermiesen, sagt er. Doch die Passagiere der "Berater-Bomber", dieregelmäßig fliegen, seien ein Problem. Es gebe eine Kultur des Fliegens, die manvielleicht auch wieder verlernen müsse.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, undüber https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoom"ZDFzoom" in der ZDFmediathek: https://zoom.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell