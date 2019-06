Flexible Verpackungen sind bester Lebensmittelschutz/ 6. Juni ist Tag der Verpackung in Deutschland (FOTO)

Frankfurt (ots) -Der 6. Juni ist bundesweit der Tag der Verpackung. DerIndustrieverband Papier- und Folienverpackung nutzt diesen, um eineLanze für die oft gescholtenen Verpackungen zu brechen. Zu Recht,denn Verpackungen sind per se kein Abfall. Ohne sie würden u.a. vieleLebensmittel nicht zum Kunden gelangen. Sie würden vorher verderben.Von den weltweit jährlich rund 4 Milliarden Tonnen an produziertenNahrungsmitteln kommen durch Verderben oder durch Entsorgung nur ca.1,3 Milliarden Tonnen dahin, wo sie hingehören: In den Magen derVerbraucher. "Wurst und Käse sind ein gutes Beispiel. NachUntersuchungen des österreichischen Instituts denkstatt sinkt derVerderb verpackter Produkte gegenüber unverpackter Ware hierbei um75%. Gleiches gilt auch bei vielen Obst und Gemüsesorten, die auf demTransport zum Kunden Wasser verlieren. Ohne Umverpackung würde sieoft den Weg nicht in den Laden finden", erklärt Karsten Hunger, derGeschäftsführer des Verbandes. Auch dienen Verpackungen dazu, unserenLebensgewohnheiten gerecht zu werden. Bedarfsgerecht eben. VieleHaushalte in Deutschland bestehen nur aus ein oder zwei Personen. Dahelfen kleine Verpackungseinheiten, die die ungenutzten Lebensmittelverschlossen halten. Außerdem verfügen viele von ihnen über technischausgeklügelte Convenience-Systeme, die eine längere Haltbarkeit derLebensmittel im Kühlschrank unterstützen. Der Einsatz vonVerpackungen bedeutet, dass im Ergebnis deutlich weniger Lebensmittelauf dem Müll landen. Wählt man für den Schutz der Lebensmittel zudemkeine starren, sondern flexible Verpackungen, hat man auch denVorteil, das Verpackungsmaterial eingespart wird, weil flexibleVerpackungen nun mal leicht sind.Plastiktüten sind deutlich besser als ihr RufDer Verband fordert die Verpackungsbranche auf, grundsätzlichselbstbewusster für ihre Produkte in die Diskussion zu gehen. Bildervon Plastikresten im Pazifik sind keine Folge von Müll, der inDeutschland produziert wird. Deutschland verfügt mit den dualenSystemen über ein funktionierendes Sammel- und Verwertungssystem. Dasgilt auch für die oft als Umweltsünde hingestellte Plastiktüte. Diesewerden in Deutschland, nachdem sie mehrfach gebraucht worden sind,entweder als Müllbeutel entsorgt oder über die Gelbe Tonne in denRecyclingkreislauf eingebracht und wiederverwertet. Wenn man auf eineVerwertung in Europa achtet und den Müllexport nach Asien verhindert,dann handelt es sich um einen sicheren, erfolgreichen, geschlossenenKreislauf mit sehr guter Ökobilanz. Auch die Papier-Tragetasche isthervorragend recycelbar und bildet im Altpapierstrom einengeschlossenen Kreislauf am Ende ihres Lebens. Man muss eben genaudrauf schauen beim Umweltschutz. Je nach Anzahl derWiederverwendungen haben in der Ökobilanz sowohlKunststoff-Tragetaschen als auch ihr Pendant aus Papier ihreBerechtigung. Verbraucher wissen das meist nicht. Geht man einmal dieWoche einkaufen, müsste man die Baumwolltasche sechs Jahre nutzen,bevor sie tatsächlich für die Umwelt schonender wäre als dieKunststoff-Tragetasche. Zudem sind die Deutschen vorbildlich imGebrauch der Kunststoff-Tragetaschen. Gerade einmal 24 Stückverbraucht jeder Deutsche im Schnitt. Die Forderung nach einemPlastiktütenverbot ist somit mehr Symbol- als Umweltpolitik.Pressekontakt:SIEGBERG Kommunikationfür den Industrieverband Papier- und FolienverpackungGuido MüllerLeimbachstraße 24057074 SiegenOriginal-Content von: IPV Industrieverband Papier- und Folienverpackung e.V., übermittelt durch news aktuell