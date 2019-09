Flexible Büroflächen auch in B-Märkten auf Wachstumskurs - Top 3 sind Nürnberg, Hannover und Essen - Deutlich geringere Mietkosten bei nur wenig geringeren Angebotspreisen

Frankfurt (ots) - Die Nachfrage nach flexiblen Büroflächenentwickelt deutschlandweit eine spezifisch eigene Dynamik. Der"Flex-Markt" ist auf Wachstumskurs, die Betreiber expandieren, nichtnur in den großen Big 7, sondern auch in B-Märkten/Secondary Cities.In einem von Flächenknappheit gekennzeichneten Marktumfeld setzt sichder Trend in allen Angebotssegmenten von Coworking bis Hybrid-Modellfort. Das stärkste Wachstum entfällt dabei auf Betreiber, die ihreStandorte nach dem Hybrid-Modell ausrichten.Im neuesten Report von JLL "Flex Space goes beyond"*, der am 26.September 2019 veröffentlicht wird, sind erstmalig 12 SecondaryCities unter diesem Aspekt berücksichtigt.Wachstum in den Big 7 - Berlin deutsche Flexhauptstadt, in EuropaPlatz 4Die Expansionsgeschwindigkeit flexibler Flächen in den deutschenBig 7 hält unvermindert an. Deren Betreiber positionieren sich ineinem nachfrage-dominierten Umfeld, das durch die Konkurrenz um diebesten, zentral gelegenen Flächen gekennzeichnet ist. Aktuell sind an600 Standorten von 260 Betreibern über 1 Mio. m² Fläche angemietet(73% davon sind bereits eröffnete Standorte) und werden einerflexiblen Nutzung zugeführt, entweder als Business Center,Hybrid-Modell oder als Coworking-Angebot**.Stephan Leimbach, Head of Office Leasing JLL Germany: "Berlin istweiterhin die 'Flex-Hauptstadt' in Deutschland. Mit einerangemieteten Fläche von rund 360.000 m² liegt die Spreemetropolehinter London, Paris und Amsterdam auf Platz vier in Europa. InDeutschland behauptet sich München auf Platz zwei und steht wieBerlin ganz oben auf der Expansionsagenda der Betreiber. GrößteBetreiber in Deutschland sind Design Office, WeWork und Regus."Betreiber nehmen B-Märkte ins VisierNicht nur in den Big 7 gehört das Angebot flexibler Büroflächenmittlerweile als relevante Kenngröße zu den Immobilienmärkten dazu.Auch in den Secondary Cities ist die zunehmende Relevanz flexiblerBüroflächen-Angebote unübersehbar. Business Center sind in diesenMärkten bereits seit vielen Jahren bestens etabliert, kleinereCoworking-Anbieter haben in den vergangenen Jahren ebenfallsStandorte eröffnet. Derzeit sind Design Offices und rent24 die beidengrößten Hybrid-Betreiber mit eröffneten Standorten in mehrerenSecondary Cities. "Das Marktpotential ist sehr groß, da DeutschlandsWirtschaftskraft bekanntlich föderal strukturiert ist, verteilt aufviele Städte und Regionen. Rund 80 Städte von mehr als 100.000Einwohnern und fast 50 Städte mit einem Büroflächenbestand vonjeweils über 1 Mio. m² eröffnen für Flex-Anbieter höchst interessantePerspektiven. Wir gehen insofern davon aus, dass der Bestand an FlexSpaces in den B-Märkten weiterwachsen wird," so Andree Scherer,Leader Flex JLL Germany. Scherer nennt allerdings notwendigeVoraussetzungen für die Expansion von Flex-Betreibern an solchenStandorten. Dazu zähle eine bedeutende regionale Wirtschaftskraft mitguter Verkehrsanbindung über Straße, Schiene und Luft. "Eine Mischungaus Groß-, sowie kleinen und mittleren Unternehmen bietet generellein hohes Nachfragepotential für Flex Space. Denn vieleGroßunternehmen in Secondary Cities sitzen in eigengenutztenImmobilien und haben häufig Flächenengpässe bzw. einen flexiblenBedarf."Top 3 B-Märkte: Nürnberg, Hannover und EssenDie Nachfragetreiber in den Secondary Cities sind vergleichbar mitjenen der Big 7: Flexibilität, Flächenverfügbarkeit, Einfachheit undCommunity. Hinzu kommt eine variable und temporäre Nutzung alsSatelliten- und Projektstandort.Nicht überraschend ist das von Flex Space-Betreibern angemietete,deutlich geringere Flächenvolumen in den von JLL untersuchten 12Secondary Cities: von den 193.000 m², verteilt auf 140 Betreiber an191 Standorten sind bereits 69 Prozent eröffnet. "Auch strukturellzeigen sich Unterschiede", sagt Helge Zahrnt, Research JLL Germany.Der Anteil der Hybrid-Flächen sei in den Big 7 mit 63 Prozentgegenüber 50 Prozent in den Secondary Cities höher. Dagegen überwiegebei Letzteren der Anteil von Business Centern und Coworking-Flächen."Ähnlich wie in den Big 7 ist das Wachstum von Flex Space in denSecondary Cities: 25 Prozent in 2018 und erwarteten 30 Prozent in2019", so Zahrnt.Nürnberg, mit fast 4 Mio. m² Büroflächenbestand und einerLeerstandsquote von nur 2,5 Prozent, hat die meisten Flex SpaceFlächen (rund 39.000 m²), gefolgt von Hannover (knapp 27.000 m²) undEssen (rund 24.000 m²). "Je größer die Stadt und die Anzahl anansässigen Unternehmen, desto höher der Fokus für Anbieter wie DesignOffices oder auch Regus. Regus ist schon sehr lange an diesen dreiStandorten und hat das Thema Business Center positioniert. Expansionin solche Städte ist demnach für einige Anbieter einfacher undlukrativer als in anderen Secondary Cities", so Andree Scherer. Inallen drei Märkten sind Flächeneröffnungen zu erwarten, insgesamt gut40.000 m². Dabei handelt es sich insbesondere umExpansionsinitiativen von Design Offices in einer Größenordnung von26.000 m². Design Offices ist in den Secondary Cities bereits auchder flächenmäßig größte Betreiber mit einer überdurchschnittlichenStandort-Pipeline. Regus verfügt dagegen als etablierter BusinessCenter-Betreiber über die meisten Standorte in den analysiertenSecondary Cities (15 Standorte eröffnet und zwei in Planung). "Wie inden Big 7 ist auch in den Secondary Cities die Anbieterstruktur vonvielen kleinen Betreibern geprägt: von insgesamt rund 140 Betreibernverfügen 120 über nur einen Standort", so Helge Zahrnt. DieStandortgröße in den Secondary Cities (Fläche je Standort) bewegtsich eher unter 4.000 m²."Die Angebotspreise der drei Arbeitsplatzkategorien "Hot Desk","Fixed Desk" und "Private Office" bewegen sich in den SecondaryCities "nur" zwischen 10 und 20 Prozent unter denen der Big 7. DasMietpreisniveau ist aber deutlich niedriger, die gemitteltenBürospitzenmieten liegen bei lediglich 50% der Big 7", sagt StephanLeimbach. Und Andree Scherer ergänzt: "Da der Mietpreis einsignifikanter Kostenfaktor ist, haben die Betreiber in den SecondaryCities also deutlich geringere Mietkosten bei nur wenig geringerenAngebotspreisen. Die Kosten für Personal und Flächenausstattungkönnten in den Secondary Cities eher geringer als in den Big 7ausfallen. Gute Chancen auf rentable Betriebe also. Voraussetzung:die Standorte müssen ausreichend ausgelastet sein."Am höchsten sind die Angebotspreise für einen Hot Desk in Essenund Münster. Dort werden im Mittel monatlich jeweils 200Euro/wechselnder Arbeitsplatz im Großraum verlangt. Auch für einenFixed Desk sind beide Städte mit im Mittel 290 Euro/Arbeitsplatz amteuersten. Bei "Private Offices" stehen derzeit Hannover mit 625Euro/Monat und Mannheim mit 600 Euro an der Spitze. "Mannheim undHannover sind starke Märkte mit einer hohen Nachfrage an "PrivateOffices" auch von Großkunden. Zudem ist der Mietpreis für den FlexProvider höher im Vergleich etwa zu Karlsruhe. Dies ist ein starkerFaktor für die Preisgestaltung an Hot und Fixed Desk sowie denPrivate Offices", so Andree Scherer.Anmerkungen* Zum Thema Flex Space gibt es am 7.10., 11.00 - 12.30 Uhr, imExpo- Messeteil B1, Raum B 11, eine JLL- Veranstaltung: Rechnet sichFlex Space? Flex Space etabliert sich auch jenseits derBürohochburgen als fester Bestandteil von Immobilienstrategien.Investoren, Nutzer und Betreiber diskutieren, wie sie den Mehrwertflexibler Modelle berechnen und mit traditionellen Modellenvergleichen können. JLL Panelteilnehmer: Tom Carroll, Head of EMEACorporate Research & Strategy (Impulsvortrag in Englisch); Dr.Christian Koch, Management Board Germany, Andree Scherer, Leader FlexGermany** Klassifizierung von Flex SpaceBusiness Center- Fokus auf Private Offices- seriöses Business-Umfeld- leistungsstarkes ServiceangebotZielgruppe: konventionelle BüronutzerHybrid-Modell- Kombination von Open Space und Private Offices- trendiges DesignZielgruppe: diverse, Schwerpunkt auf GroßunternehmenCoworking- hoher Anteil Open Space- Fokus auf Kommunikation und Kollaboration- trendiges DesignZielgruppe: Startups, FreelancerPressekontakt:Dorothea Koch, Tel. 069 2003 1007, dorothea.koch@eu.jll.comOriginal-Content von: Jones Lang LaSalle SE (JLL), übermittelt durch news aktuell