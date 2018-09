Flexibel und nachfrageorientiert: WDR mediagroup veröffentlicht mit den Radiopreisen 2019 eine neue Preisstruktur

Köln (ots) - Die WDR mediagroup (WDRmg) startet mit einem neuenTarifsystem ins Jahr 2019. Die neue Preisstruktur bietet mit derUnterscheidung einzelner Monate und neuer Wochentaggruppen einflexibleres Angebot. Die heute veröffentlichten Radiowerbetarife 2019zeigen eine marktgerechte Preisanpassung der WDR-Radioangebote mitnur geringen Veränderungen der Tausendkontaktpreise (TKPs).Mit Einführung einer Saisonstaffel sind ab 2019 einzelne Monateunterschiedlich bepreist und die bisherige Wochentaggruppe "Montagbis Freitag" wird von zwei Wochentaggruppen "Montag/Dienstag/Mittwoch" und "Donnerstag/ Freitag" abgelöst. Wie bisher bleibt derSamstag preislich eigenständig.Die WDR-Angebote 2019 (Montag bis Freitag) im Überblick:Angebot Ø-Bruttopreis 30 Sek. in EUR Ø-TKP Erw. 14-49 J.Veränderung in %1LIVE 3.499 2,8WDR2 2.530 0WDR Best of 14-49 5.841 1,2Basis: ma 2017 Radio II, ma 2018 Audio II, Deutschspr. Bev., 14 +,Ø-Std.6-18 Uhr, Mo-Fr, im Jahresdurchschnitt, Bruttokontaktsumme BRD"Die Attraktivität unserer Angebote wurde in der letztenMedia-Analyse wieder bestätigt. Insbesondere WDR 2 ist mit demRekordhoch von 1,1 Millionen Hörern der reichweitenstärkste Sender inDeutschland," resümiert Michael Loeb, Geschäftsführer der WDRmg. "Dieneue Preisstrategie bildet aber nicht nur die starken Reichweitenunserer WDR-Angebote ab, sondern erstmals auch dieNachfrageentwicklung."Tobias Lammert, Geschäftsbereichsleiter Marketing und Vertrieberklärt: "Damit behält die WDRmg ihren Kurs bei, ein gutesPreis-/Leistungsverhältnis mit kurzen, wirkungsvollen Werbeblöcken inhochwertigen WDR-Umfeldern anzubieten. Für unsere Werbekundenbedeutet das neue Preismodell mehr Flexibilität und Effizienz, dennihre Kampagnen können sie künftig gezielter aussteuern."Die WDRmg ist die kommerzielle Tochtergesellschaft desWestdeutschen Rundfunks (WDR) mit Sitz in Köln. Neben demKerngeschäft der Werbezeitenvermarktung, des Programmvertriebs unddes Merchandisings umfasst ihr Portfolio unter anderem barrierefreieMediendienste und umfangreiche IT- & Broadcast Services.Infos zum Unternehmen und seinem Vermarktungsangebot, inklusiveder kompletten Radiotarife 2019 finden sich unterwww.wdr-mediagroup.com.Pressekontakt:Gaby RathLeiterin KommunikationWDR mediagroup GmbHLudwigstraße 1150667 KölnTelefon +49 221 2035 208gaby.rath@wdr-mediagroup.comwww.wdr-mediagroup.comOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuell