Flexibel und agil: Flint Group setzt bei der Neugestaltung der Produktionsplanung auf Camelot ITLab / Innovativer Demand-Driven-Rhythm-Wheel-Ansatz ermöglicht flexible Produktionsplanung

Die Flint Group, ein weltweit führenderSpezialist für die Druck- und Verpackungsindustrie, hat ihreProduktionsplanung auf ein neues Niveau gehoben. Mit der Einführungdes Demand-Driven-Rhythm-Wheel (DDRWP)-Ansatzes und der Unterstützungdurch Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) ist dasUnternehmen nun in der Lage, flexibel und agil aufNachfrageschwankungen zu reagieren und auch zukünftig einverlässlicher Partner für seine Kunden zu sein.Die Flint Group mit Hauptsitz in Luxemburg hat es sich zum Auftraggemacht, durch hohe Wertschöpfung, konsistente Qualität und stetigeInnovationen der weltweit leistungsstärkste Zulieferer der Druck- undVerpackungsindustrie zu sein. Ein zunehmend komplexes und unsicheresMarktumfeld machten es dem Unternehmen jedoch nicht leicht,Marktbedürfnisse exakt vorherzusagen. Die Folge: Um derKundennachfrage zu entsprechen, waren die Bestände höher alserwartet.Innovatives Konzept mit maßgeschneiderter LösungDie Umsetzung einer zyklischen Produktionsplanung mit dem von derCAMELOT-Gruppe entwickelten Demand-Driven-Rhythm-Wheel-Ansatz und derdazugehörigen SAP-basierten Software-Lösung Camelot Demand-DrivenLEAN Planning Suite for SAP (Modul DDRWP) in der Produktionsstätte inWillstätt sorgt nun für Abhilfe. Als Ergebnis freut sich die FlintGroup vor allem über ein verringertes Arbeitskapital und deutlichkürzere Durchlaufzeiten. "Mit Camelot haben wir einen Partnergefunden, der uns nicht nur mit herausragender konzeptionellerKompetenz im Bereich der nachfragegesteuerten Produktionsplanungeffizient begleitet hat, sondern auch noch die passendeSoftware-Lösung auf SAP-Basis bereithält", kommentiert Dr. ThomasZwez, Vice President Operations & Site Head Willstätt bei der FlintGroup, die Zusammenarbeit mit Camelot.Die erfolgreiche Einführung von DDRWP in der größtenFlint-Produktionsstätte für Flexodruckprodukte in Willstätt ist Teileines größeren Projektes der Flint Gruppe zur Umsetzunghocheffizienter und integrierter Sales- undOperations-Planning-Prozesse und der erste Schritt auf dem Weg zueinem zukunftsorientierten "Demand-Driven", alsokundennachfragegesteuerten, Planungsansatz.Demand-Driven Rhythm Wheel PlanningDie Demand-Driven LEAN Planning Suite von Camelot ist weltweit dieerste SAP-basierte Software-Suite für das Demand-Driven Supply ChainManagement, die sowohl von SAP als auch dem US-amerikanischen DemandDriven Institute (DDI), der globalen Autorität für die"Demand-Driven"-Methodik, zertifiziert wurde. Das Modul DDRWPerweitert SAP SCM- und SAP S/4HANA-Systeme mit Funktionalitäten füreine geglättete Produkt-Flow-basierte Produktionsplanung.Über die Camelot ITLab GmbHCamelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) ist dasführende SAP-Beratungsunternehmen für digitalisiertes Value ChainManagement. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung begleitet Camelot ITLabKunden in deren digitaler Transformation. Das Leistungsspektrumreicht vom strategischen Dialog zu aktuellen Herausforderungen in derdigitalen Welt bis zur Umsetzung der neuen, digitalen Lösungen. AlsTeil der CAMELOT Group mit weltweit 1.700 Mitarbeitern steht CamelotITLab für Kundenorientierung, Innovationen, höchste Qualität undEnd-to-End-Lösungen. From Innovations to Solutions.www.camelot-itlab.comPR-KontaktFranziska BernhardSenior Manager Marketing CommunicationsCamelot ITLab GmbHTheodor-Heuss-Anlage 1268165 MannheimTel.: +49 (0)621 86298-421Email: fber@camelot-itlab.comwww.camelot-itlab.com