Flexibel, individuell und einfach: Great Place to Work® stellt SaaS-Lösung zur Mitarbeiterbefragung vor

Köln (ots) - Great Place to Work®, weltweit führender Experte fürUnternehmenskultur und Mitarbeiterbefragung, bietet die neue Cloud-gestützteSoftware "Emprising" ab 01. Dezember anDie Digitale Transformation hat bereits mit Wucht und Verve den HR-Bereicherreicht. Sind es bisher eher Anwendungen für Lohnabrechnung, Data-Managementund Recruiting, bietet Great Place to Work® mit "Emprising" jetzt eine digitaleAnwendung für Mitarbeiterbefragungen an: ein agiles, einfaches Tool, das eineschnelle, benutzerfreundliche und zeitgemäße Befragung von Mitarbeiternermöglicht."Emprising eignet sich für Unternehmen, die flexibel, unkompliziert und schnelleine sehr große Anzahl von Beschäftigten befragen möchten - und das mehrmals imJahr", erläutert Dr. Karsten Schulte-Deußen, Bereichsleiter Befragung bei GreatPlace to Work®. "Zum anderen bietet Emprising aber auch kleinen Mittelständlerneine kostengünstige Alternative, um das Feedback ihrer Mitarbeitendenunkompliziert einzuholen."Ergebnisse in EchtzeitMit "Emprising" lassen sich zu jedem Zeitpunkt Mitarbeiter-, Führungskräfte-,und Zielgruppenbefragungen durchführen, Stimmungsbarometer und Pulsumfragenerheben. Zusätzlich ist es möglich Themen, wie Agilität, Gesundheit oderDigitalisierung individuell auszuwählen. Das Besondere: Die Ergebnisse stehen inEchtzeit zur Verfügung. Zielgerichtet können die Ergebnisse mit der neuenAnwendung Führungskräften und Teams zugänglich gemacht werden, wobei dieAnonymität der Mitarbeitenden gewahrt bleibt. Persönliche Einladungen undbenutzerdefinierte Anmeldeseiten ermöglichen es Mitarbeitenden, einaussagekräftiges Feedback abzugeben - von jedem Gerät, an jedem Ort.Mehrsprachigkeit und vielfältige VertiefungsmöglichkeitenWeiterer Vorteil: Über 40 Sprachen sind für die Befragung hinterlegt und daseinfache Übersetzungsmanagement stellt sicher, dass Befragungen auch inmultinationalen Einheiten durchgeführt werden können. Zudem bietenVergleichstools, Heatmaps und Branchen-Benchmarks, substantielleVertiefungsmöglichkeiten, die es Führungskräften erleichtern, ein fundiertesVerständnis der Ergebnisse zu gewinnen und geeignete Maßnahmen abzuleiten.Feedback und Mitarbeiterorientierung als Wettbewerbsvorteil"In Zeiten von Fachkräftemangel und sich ändernder Lebenseinstellungen wird esfür Unternehmen zukünftig entscheidend sein, den Mitarbeitern glaubhaft zuvermitteln, dass sie ernst genommen werden und ihre Meinung zählt und dass einUnternehmen alles unternimmt, um sie zum Feedback zu ermutigen", sagt AndreasSchubert, Geschäftsführer von Great Place to Work®. "Denn nur wenn Feedbackregelmäßig möglich ist, kann sich die Motivation und Bindung positiventwickeln."Flexibel, agil - und mit der richtigen MethodikAber die Herausforderung besteht darin, die Komplexität und den Arbeitsaufwandmöglichst gering und die Befragung gleichzeitig agil und flexibel zu halten.Hier bietet Great Place to Work® mit der Cloud-Lösung "Emprising" dieMöglichkeit, regelmäßiges Feedback zu etablieren, zu perfektionieren und mit derrichtigen Methodik zu verbinden. Die nutzerfreundliche Oberfläche und dasNutzererlebnis animieren dazu, die Anwendung und ihr differenziertes Reportingauch auszuschöpfen; sie ist individuell auf die Bedürfnisse der Unternehmenanpassbar und kann substantiell abbilden, wie die Unternehmenskultur erlebtwird. Great Place to Work® bietet die neue Software bis zum 31. Januar 2020 zumEinführungspreis an.Weitere Informationen:www.greatplacetowork.de/mitarbeiterbefragungen/emprising/www.greatplacetowork.de/mitarbeiterbefragungen/fruehbucher-2020/E-Mail: info@greatplacetowork.deÜber Great Place to Work®Great Place to Work® ist ein internationales Forschungs- und Beratungsinstitut,das in rund 60 Ländern Unternehmen dabei unterstützt, ihre Unternehmens- undArbeitsplatzkultur zu entwickeln. Eine vertrauensorientierte und leistungsstarkeKultur sorgt nicht nur für Motivation und Bindung auf Seiten der Mitarbeitenden,sondern stärkt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Sieträgt wesentlich dazu bei, Veränderungsprozesse wie die Digitale Transformationoder den Demographischen Wandel erfolgreich zu bewältigen. Jedes Jahr zeichnetGreat Place to Work® auf Grundlage anonymer Mitarbeiterbefragungen und derAnalyse der Unternehmenskultur sehr gute Arbeitgeber international, national,regional und branchenspezifisch für Ihre Leistung aus. Das deutsche Institut mitFirmensitz in Köln wurde 2002 gegründet und beschäftigt derzeit rund 90Mitarbeitende.PressekontaktGreat Place to Work® DeutschlandVolker OberdörfferLeiter UnternehmenskommunikationT: +49 221 933 35 - 193E-Mail: voberdoerffer@greatplacetowork.dewww.greatplacetowork.de