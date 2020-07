FLENSBURG (dpa-AFX) - Für die vor der Insolvenz stehende Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) scheint es mit verkleinerter Belegschaft weiterzugehen.



Investor Lars Windhorst kündigte am Freitag in Flensburg an, mehrere seiner Firmen würden die Werft und 350 der bisher 650 Mitarbeiter übernehmen. Zudem stellte er zwei Schiffsaufträge in Aussicht./mho/akl/DP/mis