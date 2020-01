Flensburger Insolvenzexperten retten Amrumer Traditionshotel

Flensburg/Amrum (ots) - Hotel- und Gastronomiebetrieb "Ual Öömrang Wiartshüs"wird fortgeführt - Gläubiger stimmen Sanierung durch Insolvenzplan zu -Sämtliche Arbeitsplätze bleiben erhaltenDas vom Insolvenzverwalter Ygglev Stintzing von der Flensburger Kanzlei Brink &Partner verwaltete Amrumer Hotel und Restaurant "Ual Öömrang Wiartshüs", wurdezum Jahreswechsel durch einen Insolvenzplan erfolgreich saniert. DerTraditionsbetrieb und zentrale Treffpunkt der Insel Amrum mit elf Beschäftigtenist damit schuldenfrei und wird von Gründer-Enkel Christoph Decker und dessenEhefrau Stephanie Decker im 70. Jahr des Bestehens fortgeführt.Das "Ual Öömrang Wiartshüs" war Mitte vergangenen Jahres durch hoheInvestitionen in einen Neubau in wirtschaftliche Schieflage geraten. Im Mai 2019musste der Betrieb beim Amtsgericht Niebüll Antrag auf einInsolvenzeröffnungsverfahren stellen. Damit drohte dem Familienbetrieb indritter Generation die Schließung. Dies konnte nun in enger Kooperation mit demFlensburger Rechtsanwalt und Insolvenzrechtsexperten Hans Köster von der KanzleiCausaConcilio sowie dem Betriebswirt und Restrukturierungsberater Rolf Jensenvon der Flensburger Steuer- und Wirtschaftsberatungskanzlei Müller & Partnerabgewendet werden.Die Sanierung wurde vor allem durch eine deutliche Senkung der Darlehenskostensowie durch Kosteneinsparungen in weiteren Bereichen ermöglicht. Diese zuerreichen, erwies sich als herausfordernd. "Insbesondere die Verhandlungen mitder Hausbank als Hauptgläubiger gestalteten sich als anspruchsvoll", berichtetder auf Restrukturierung und Insolvenz spezialisierte Rechtsanwalt Hans Köster,der den Insolvenzplan als sogenannten Schuldnerplan ausgearbeitet hatte. "ZumErfolg kamen unsere Bemühungen vor allem deshalb, weil alle Beteiligten denTraditionsbetrieb wirklich wollten. Grund dafür war nicht zuletzt, dass er fürdie Bewohner und Dauergäste von Amrum auch eine hohe ideelle Bedeutung alszentraler Treffpunkt der Insel besitzt und für seine hervorragende Küche hochgeschätzt wird", so Rechtsanwalt Köster weiter."Dieses Insolvenzverfahren hat exemplarisch gut gezeigt, wie wertvoll dasZusammenwirken unterschiedlicher Rechts- und Wirtschaftsberater mit Kenntnissender Region und mit belastbaren individuellen Netzwerken ist", sagt BetriebswirtJensen. Davon profitieren nun auch die Gläubiger. "Sie erhalten durch denInsolvenzplan eine Quote, die sich durch ein Regelverfahren nicht hätterealisieren lassen", bestätigt Insolvenzverwalter Stintzing.Hintergrund: Der erfolgreiche Abschluss eines Insolvenzplans ist in Deutschlandvergleichsweise ungewöhnlich. Hier schließen Gläubiger und Insolvenzverwalternach gerichtlicher Prüfung einen vertraglichen Schuldenvergleich. Dabeiverzichten die Gläubiger auf einen Teil ihrer Forderungen, was eine frühereBeendigung des Insolvenzverfahrens ermöglicht. Somit wird der Schuldnerschneller schuldenfrei - wie auch im Fall des "Ual Öömrang Wiartshüs."Pressekontakt:Agentur das AMT GmbH & Co. KGAndreas JungE-Mail: jung@das-amt.netTelefon: +49 (0) 431 55 68 67 90Mobil: +49 (0) 160 632 00 72Original-Content von: CausaConcilio Koch & Partner mbB Rechtsanwälte, übermittelt durch news aktuell