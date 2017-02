Flensburger Brauerei präsentiert ihre Jahreszahlen

FLENSBURG (dpa-AFX) - Die Flensburger Brauerei blickt zufrieden auf das vergangene Geschäftsjahr.



"Der Trend geht weiter zu regionalen Biermarken, und uns kann man gut verorten", sagte Geschäftsführer Andreas Tembrockhaus vor der Präsentation der detaillierten Jahresergebnisse am Freitag (10.00 Uhr) in Flensburg. Gemeinsam mit Geschäftsführer Hans-Peter Heyen will er unter anderem über die Einführung neuer Spezialbiere und über Investitionen wie in die 2016 neu errichtete Abfüllanlage informieren. 2015 hatte die Brauerei mit den ploppenden Bügelflaschen rund 520 000 Hektoliter Bier gebraut, überwiegend Pils. Etwa 200 Menschen arbeiten bei Flensburger./pra/DP/zb