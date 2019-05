Flensburg und Kiel im Fernduell um den Titel, mögliche Entscheidungen im Abstiegskampf: der 32. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Von Donnerstag bis Sonntag überträgt Sky neun Spiele der DKBHandball-Bundesliga live und exklusiv- Sky Experte Stefan Kretzschmar am Donnerstag bei Stuttgart gegenFlensburg, Martin Schwalb am Sonntag bei Kiel gegen Minden- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabeiseinDrei Spieltage vor Schluss stehen in der DKB Handball-Bundesligadie Entscheidungen an der Tabellenspitze und im Tabellenkeller kurzbevor. Während die SG Flensburg-Handewitt und der Rivale THW Kiel umdie Meisterschaft kämpfen, geht es für den VfL Gummersbach und die SGBBM Bietigheim um den Klassenerhalt.Von Donnerstag bis Sonntag überträgt Sky alle neun Partien aus derDKB Handball-Bundesliga live und exklusiv.Fünf Begegnungen finden am Donnerstagabend statt. ModeratorinKatharina Kleinfeldt führt ab 18.30 Uhr durch die Sky Konferenz.Parallel stehen alle fünf Partien wahlweise auch als Einzelspiele zurVerfügung. Der Tabellenführer und Titelverteidiger aus Flensburg mussim Fernduell mit dem THW Kiel in Stuttgart vorlegen, von wo SkyExperte Stefan Kretzschmar und Markus Götz berichten. Der VfLGummersbach, den derzeit zwei Punkte von den Abstiegsrängen trennen,spielt zur gleichen Zeit in Magdeburg. Sky Experte Martin Schwalb undKarsten Petrzika kommentieren die Partie. Außerdem spielen amDonnerstagabend Melsungen gegen Hannover, die Rhein-Neckar Löwengegen Göppingen und Leipzig gegen Erlangen.Am Samstagabend berichtet Sky ab 20.15 Uhr live von der Partie derSG BBM Bietigheim gegen den TBV Lemgo Lippe. Sollte der VfLGummersbach in Magdeburg verlieren, könnten die Schwaben mit einemHeimsieg nach Punkten gleichziehen und zum rettenden Uferaufschließen.Komplettiert wird der Spieltag am Sonntag. Nach dem "Topspiel amSonntag" zwischen den Füchsen Berlin und den Rhein-Neckar Löwen (ab13.00 Uhr mit Sky Experte Heiner Brand, Karsten Petrzika und JensWesten) muss der THW Kiel im Titelrennen nachziehen. In derSparkassen-Arena zählt gegen Minden nur ein Sieg, um den Anschluss andie Flensburger zu halten. Ab 15.45 Uhr berichten Sky Experte MartinSchwalb und Markus Götz aus Kiel. Im Parallelspiel müssen die EulenLudwigshafen gegen den Bergischen HC punkten, um nicht bereits zweiSpieltage vor Saisonende abzusteigen.Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und inzahlreichen Sky Sportsbars live dabei seinDie Handball-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmendes Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar,wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alleHandballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne langeVertragsbindung bei allen Übertragungen der DKB Handball-Bundesligalive dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alleInhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs,Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den SkyTicket TV Stick verfügbar.Darüber sind die Live-Übertragungen auch in allen Sky Sportsbarsverfügbar.Die DKB Handball-Bundesliga live bei Sky:Donnerstag:18.30 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD18.30 Uhr: TVB 1898 Stuttgart - SG Flensburg-Handewitt live aufSky Sport 3 HD18.30 Uhr: SC Magdeburg - VfL Gummersbach live auf Sky Sport 4 HD18.30 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - FRISCH AUF! Göppingen live auf SkySport 5 HD18.30 Uhr: MT Melsungen - TSV Hannover-Burgdorf live auf Sky Sport6 HD18.30 Uhr: SC DHfK Leipzig - HC Erlangen live auf Sky Sport 7 HDSamstag:20.15 Uhr: SG BBM Bietigheim - TBV Lemgo Lippe live auf Sky Sport3 HDSonntag:13.00 Uhr: Füchse Berlin - Rhein-Neckar Löwen live auf Sky Sport 3HD15.45 Uhr: THW Kiel - TSV GWD Minden live auf Sky Sport 3 HD15.45 Uhr: Die Eulen Ludwigshafen - Bergischer HC live auf SkySport 4 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell