Flensburg gegen Göppingen, das Ostderby und der Saisonauftakt des THW Kiel: die DKB Handball-Bundesliga am Donnerstag und Sonntag live bei Sky

Unterföhring (ots) -- Am Donnerstag und Sonntag überträgt Sky alle Partien des 2.Spieltags live, wahlweise als Einzelspiele und in der Sky Konferenz- Neu ab dieser Saison: Die Sky Konferenz regelmäßig auch amDonnerstag- Der 2. Spieltag unter anderem mit SG Flensburg-Handewitt -FRISCH AUF! Göppingen und TVB 1898 Stuttgart - Rhein-Neckar Löwen amDonnerstag und Die Eulen Ludwigshafen - THW Kiel am Sonntag- Die Sky Experten Stefan Kretzschmar am Donnerstag in Flensburg,Martin Schwalb am Sonntag in Ludwigshafen- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohneVertragsbindung bei allen Spielen live dabei seinDer Auftakt der Saison 2018/19 der DKB Handball-Bundesliga war voneinigen überraschenden Ergebnissen geprägt, unter anderem derNiederlage der Füchse Berlin in Göppingen. Am Donnerstag und Sonntagsteht nun der 2. Spieltag auf dem Programm. Nachdem 16 der 18Bundesligisten in die neue Saison gestartet sind, greifenRekordmeister THW Kiel und der HC Erlangen am Sonntag erstmals insGeschehen ein.Sky überträgt am Donnerstag und Sonntag alle neun Begegnungen des2. Spieltags live, wahlweise als Einzelspiele und in der SkyKonferenz.Am Donnerstag trifft der Vorjahresmeister, die SGFlensburg-Handewitt auf FRISCH AUF! Göppingen, der TVB 1898 Stuttgartempfängt die Rhein-Neckar Löwen, der TSV GWD Minden reist zumVorjahresdritten nach Berlin und die HSG Wetzlar trifft auf den TBVLemgo Lippe. Den Heimauftakt des Titelverteidigers in der Flens-Arenakommentieren Karsten Petrzika und Sky Experte Stefan Kretzschmar.Alle Spiele stehen seit dieser Saison auch donnerstags im Rahmender Sky Konferenz zur Verfügung, zu der Katharina Kleinfeldt dieZuschauer ab 18.30 Uhr begrüßt.Die Eulen Ludwigshafen - THW Kiel und die Konferenz am Sonntag Ab13.00 Uhr heißt Sky Moderator Jens Westen die Handballfans am Sonntagzum Topspiel am Sonntag willkommen. Den Handball-Sonntag am 2.Spieltag eröffnen Die Eulen Ludwigshafen, die den Rekordmeister THWKiel empfangen. Markus Götz kommentiert gemeinsam mit Sky ExperteMartin Schwalb den Saisonauftakt der Kieler.Außerdem zeigt Sky am Sonntag das Ostderby des SC Magdeburg gegenden SC DHfK Leipzig. Heiko Mallwitz kommentiert die Partie ab 14.45Uhr.Anschließend führt Gregor Teicher ab 15.30 Uhr durch die SkyKonferenz der Nachmittagsspiele, in deren Rahmen die TSVHannover-Burgdorf den Aufsteiger Bergischer HC empfängt, der HCErlangen auf den VfL Gummersbach trifft und die MT Melsungen zumzweiten Aufsteiger SG BBM Bietigheim reist. Auch das bereits laufendeDerby zwischen dem SC Magdeburg und dem SC DHfK Leipzig wird Teil derKonferenz sein.Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne Vertragsbindung livedabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, diekeine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne Vertragsbindung live dabei sein. Über das Internetbietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wieSmart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiterenStreaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.deverfügbar.Der 2. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga am Donnerstag undSonntag bei Sky und Sky Go sowie ohne Vertragsbindung mit Sky Ticketund in zahlreichen Sky Sportsbars:Donnerstag:18.30 Uhr: Die Donnerstags-Konferenz, 2. Spieltag live auf SkySport 1 HD18.30 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - FRISCH AUF! Göppingen live aufSky Sport 2 HD18.30 Uhr: TVB 1898 Stuttgart - Rhein-Neckar Löwen live auf SkySport 3 HD18.30 Uhr: Füchse Berlin - TSV GWD Minden live auf Sky Sport 4 HD18:30 Uhr: TBV Lemgo Lippe - HSG Wetzlar live auf Sky Sport 5 HDSonntag:13.00 Uhr: Die Eulen Ludwigshafen - THW Kiel live auf Sky Sport 1HD14.45 Uhr: SC Magdeburg - SC DHfK Leipzig live auf Sky Sport 2 HD15.30 Uhr: Sonntags-Konferenz, 2. Spieltag live auf Sky Sport 1 HD15.55 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - Bergischer HC live auf SkySport 4 HD15.55 Uhr: HC Erlangen - VfL Gummersbach live auf Sky Sport 5 HD15.55 Uhr: SG BBM Bietigheim - MT Melsungen live auf Sky Sport 6HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell