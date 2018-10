Fleming's Hotels führt erstklassige CRM-Plattform, Cendyn eInsight, in der Hotelgruppe ein

Frankfurt (ots/PRNewswire) - Fleming's Hotels, ein modernerMarktführer im Bereich Business- & Freizeitgastronomie inDeutschland, hat Cendyn, den führenden Vertriebs- undCRM-Dienstleister für das Hotelwesen, als CRM-Technologiepartner derGruppe ausgewählt.Die Marke Fleming's ist eine moderne, innovative Hotelmarke inDeutschland. Jedes Hotel innerhalb der Gruppe ist stolz auf dieperfekte Symbiose von internationalen Standards und lokalem Charme.Gäste bei Fleming's Hotels können sich auf eine gelungene Kombinationaus Erfahrung, Qualität und Leidenschaft freuen. SowohlGeschäftsreisende mit hohen Ansprüchen, die auf der Suche nach einemeleganten Veranstaltungsort für ihre Konferenzen sind, als auchUrlauber kommen in den Genuss des klassischen Ambientes und dercharmanten persönlichen Note bei "Fleming's". Cendyn wird einehochmoderne Lösung implementieren, die mittels der Daten aus mehrerenHotelsystemen erfasst werden, um personalisierte Kommunikationen undGästeinformationen in den 20 Häusern der Hotelgruppe in ganzDeutschland, Österreich und in der Schweiz zu ermöglichen."Mit der Wahl von Cendyn als Anbieter unserer CRM-Plattform werdenwir unsere Bestrebungen und Investitionen in den BereichenKommunikation, Personalisierung und Datensicherheit auf die nächsteStufe heben. Cendyn wird uns eine Plattform bieten, mit deren Hilfewir die Loyalität und Kundenbindung zu unseren Hotelmarken steigernund gleichzeitig sicherstellen können, dass unsere Daten sicher undvorschriftsgemäß verwaltet und verwendet werden", erklärt HartmutSchröder.eInsight von Cendyn bietet eine Lösung zurMarketingautomatisierung und zur Gästezufriedenheit, die komplexeSchnittstellen problemlos abbildet, die Kundenbindung fördert undEchtzeitdaten nutzt, um eine personalisierte und individuelleKommunikation mit jedem Gast zu ermöglichen, unabhängig davon, überwelchen Kanal sie bei uns eintrifft. Eine regelbasierteBusiness-Automatisierung in Kombination mit einer dynamischenPersonalisierung und Up-Sell-Gelegenheiten steigern den Umsatz übermehrere Kanäle und werden Fleming's Hotels dabei helfen, neue Kundenzu gewinnen sowie sich die Treue der Stammkunden aufrecht zu erhaltenund sie noch gezielter zu pflegen."Wir sind hocherfreut, Partner von Fleming's Hotels zu sein. Miteiner Hotelgruppe in Deutschland mit einem so renommierten Erbe undeinem solchen Format zusammenarbeiten zu können ist wirklich einegroße Ehre für uns", so John Seaton, Managing Director, EMEA & APACbei Cendyn. "Ihre Entscheidung, CRM zu nutzen und die technologischenVerbesserungen, die Fleming's Hotels dadurch erleben wird, ist einBeweis für ihr Engagement für ihre Gäste und ihren Wunsch, den Trendsdes technologischen Fortschritts immer einen Schritt voraus zu sein.Wir freuen uns darauf, Fleming's Hotels dabei zu unterstützen, eineprofitable Umsatzsteigerung voranzutreiben und die Zufriedenheit undLoyalität ihrer Gäste zu steigern."Über CendynCendyn ist eine Cloud-basierte Software und ein Service Provider,der integrierte Technologie-Plattformen entwickelt, um die Umsätzeund Marketing-Performance im Reise- und Gaststättengewerbe zusteigern. Die Hospitality Cloud von Cendyn bietet ein umfassendesPaket an innovativer Software und Services für die Branche undumfasst Hotelmarketing, Gästebindung, Konzernumsätze undEventmanagement. Mit Niederlassungen in Boca Raton, Atlanta, Boston,San Diego, Toronto, Whistler, London, München und Singapur ist Cendynstolz darauf, mehr als 30.000 Kunden in 143 Ländern zu bedienen.Über die Fleming's HotelsDie Fleming's Hotel Management und Servicegesellschaft mbH & Co.KG mit Hauptsitz in Frankfurt am Main wurde 1990 gegründet. Insgesamtumfasst ihr Portfolio 20 Beherbergungsbetriebe: Zehn Vier- bisFünf-Sterne-Hotels der Marke Fleming's Hotels & Restaurants inFrankfurt, München, Wien und Zürich und künftig ein neues Hotel inHamburg. Außerdem betreibt die Fleming's GmbH & Co. KG das SavignyHotel Frankfurt City, Franchisebetriebe mit der Deutschen Hospitalityund der IntercityHotel GmbH sowie drei Boardinghäuser der Marke"LiV'iN Residence by Fleming's". Die Fleming's GmbH ist inDeutschland, Österreich und der Schweiz tätig und beschäftigt etwa650 MitarbeiterPressekontakt:Fleming's Hotel Management und Servicegesellschaft mbH & Co. KGpresse@flemings-hotels.comwww.flemings-hotels.comPhoto -https://mma.prnewswire.com/media/754431/Cendyn_and_Flemings.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/514869/Cendyn_Logo.jpgOriginal-Content von: Cendyn, übermittelt durch news aktuell