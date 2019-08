Fleischsteuer geht der V-Partei³ nicht weit genug

Augsburg (ots) - Zu der von Grünen, SPD und CDU geforderten Erhöhung der MwSt.auf Fleisch, sagt Jenny Scheiba, Bundesvorsitzende der V-Partei³: "Es solltenpflanzliche Lebensmittel wesentlich stärker und tierische überhaupt nicht mehrsubventioniert werden! Wir treten als einzige Partei in Deutschland für einekonsequente, bio-vegane Landwirtschaft ein."Bisher werden nachweislich klimaschädliche Erzeugnisse überproportionalsubventioniert. Überproduktionen gehen in den Export, was das flächenmäßigkleine Deutschland zu einem der größten Fleischexporteure der Welt macht. Dieunbeschreiblichen Haltungsbedingungen, die Gülle und damit die Nitratbelastungbleiben hier, und einzelne Agrarindustrielle wie Tönnies verdienen damitMilliarden, während die eigentlichen Landwirte mehr und mehr verdrängt werden.Seit 1975 haben in Deutschland 70% Höfe aufgegeben!Die Belastung würde sogar für nicht vegane Verbraucher sinken, wenn mit derErhöhung der MwSt. auf tierische und dadurch klimaschädliche Lebensmittel dieMwSt. auf pflanzliche gesenkt, besser noch ganz wegfallen würde. SieheErnährungspyramide der Bundeszentrale für Ernährung. (Wasser = 27%, Obst, Gemüseund Getreide = 41%, Molkereiprodukte 14%, Fisch und Fleisch 4,5%, Fette 4,5% undSüßes 4,5%) Die zudem dadurch entstehende positive Auswirkung auf die Gesundheitder Bevölkerung und damit auf die Gesundheitssysteme, wäre ein nicht zuunterschätzender langfristiger Effekt.Eine sogenannte Verbesserung der Haltungsbedingungen wie z.B. beim sogenannten"Tierwohl" angedacht, führt ins Leere, da die groß propagierten Verbesserungenz.B. bei einer Platzvergrößerung von einer DIN A4 Seite für ein 80kg Schweinliegen und damit eine klare Verbrauchertäuschung darstellen."Wenn Sie sich zu Unrecht im Gefängnis befinden, würden Sie wollen, dass mansich für verbesserte Haftbedingungen oder für Ihre Freilassung einsetzt?", istein Gedanke, der die Mitglieder der V-Partei³ zusätzlich antreibt.Das Treibhausgas Methan stammt weltweit zu 37% aus der Rinderhaltung. Betrachtetman ein einzelnes Methan-Molekül, hat es sogar eine 25 Mal so starkeTreibhauswirkung wie ein Kohlendioxid-Molekül. Dabei macht es keinenUnterschied, ob es sich um ein Bio- oder Massentierhaltungsrind handelt. Deshalbist eine Agraragenda 2030, die eine Abschaffung der Nutztierhaltung und eineVeränderung zur bio-veganen Landwirtschaft, wie sie das Programm der"Hellgrünen" fordert, der wichtigste Schritt für unser Klima, unsere Umwelt unddie Gesundheit der Bevölkerung, konstatiert Eva-Marie Springer,Bundespressesprecherin der V-Partei³.#Fleischsteuer #Klima #Massentierhaltung #Milchskandal #MwSt-Erhöhung #V-ParteiPressekontakt:Eva-Marie Springer Bundespressesprecherin09074-917790174-3878544presse@v-partei.deOriginal-Content von: V-Partei³, übermittelt durch news aktuell