Fleischproduktion im ersten Halbjahr 2018 gegenüber Vorjahr leicht gestiegen

Wiesbaden (ots) - In den ersten sechs Monaten 2018 produziertendie gewerblichen Schlachtbetriebe Deutschlands 4,0 Millionen TonnenFleisch. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,nahm die Fleischerzeugung im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 umrund 8 400 Tonnen (+0,2 %) zu.Die aus gewerblichen Schlachtungen erzeugte Schweinefleischmengewar im ersten Halbjahr 2018 mit 2,7 Millionen Tonnen um 0,8 %niedriger als im Vorjahr (-20 700 Tonnen). Mit insgesamt 28,4Millionen Schweinen wurden 243 600 Tiere weniger geschlachtet (-0,8%).Die gewerblichen Rinderschlachtungen beliefen sich imBerichtszeitraum auf knapp 1,7 Millionen Tiere und nahmen somit um2,0 % oder 33 900 Tiere ab. Dadurch reduzierte sich die erzeugteRindfleischmenge gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf insgesamt 537900 Tonnen (-1,2 %; -6 300 Tonnen).Im ersten Halbjahr 2018 wurden rund 792 100 Tonnen Geflügelfleischproduziert. Dies entspricht einem Anstieg von 33 900 Tonnen (+4,5 %)im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.An der gewerblichen Fleischerzeugung insgesamt hatteSchweinefleisch mit 66,7 % den größten Anteil, darauf folgten mitgrößerem Abstand Geflügelfleisch (19,7 %) und Rindfleisch (13,4 %).Schaf-, Ziegen- und Pferdefleisch hat zusammen lediglich einen Anteilvon etwa 0,3 % an der Gesamtproduktion.