Fleischproduktion im 1. Halbjahr 2019 um 2,6 % gesunken

In den ersten sechs Monaten 2019 wurden in dengewerblichen Schlachtbetrieben in Deutschland 29,4 MillionenSchweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde geschlachtet.Einschließlich des Geflügels produzierten die Schlachtbetriebe 3,9Millionen Tonnen Fleisch. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)weiter mitteilt, nahm die Fleischerzeugung damit im Vergleich zum 1.Halbjahr 2018 um rund 2,6 % beziehungsweise 102 700 Tonnen ab.Die aus gewerblichen Schlachtungen erzeugte Schweinefleischmengewar im 1. Halbjahr 2019 mit 2,6 Millionen Tonnen um 3,7 % niedrigerals im Vorjahreszeitraum (-100 500 Tonnen). Mit 27,2 MillionenSchweinen wurden 1,2 Millionen Tiere weniger geschlachtet (-4,3 %).Die gewerblichen Rinderschlachtungen beliefen sich auf 1,6Millionen Tiere und nahmen somit um 21 300 Tiere oder 1,3 % gegenüberdem 1. Halbjahr 2018 ab. Durch höhere durchschnittlicheSchlachtgewichte stieg die erzeugte Rindfleischmenge aber um 0,7 %auf insgesamt 543 300 Tonnen (+3 700 Tonnen).Im 1. Halbjahr 2019 wurden rund 786 800 Tonnen Geflügelfleischproduziert. Dies entspricht einem Rückgang um 0,7 % oder 5 300 Tonnenim Vergleich zum Vorjahreszeitraum.Schweinefleisch hatte mit rund 65,8 % den größten Anteil an dergewerblichen Fleischerzeugung. Darauf folgten Geflügelfleisch (20,0%) und Rindfleisch (13,8 %). Schaf-, Ziegen- und Pferdefleisch machtezusammen lediglich einen Anteil von etwa 0,3 % an derGesamtproduktion aus.