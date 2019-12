Fleischlose, gesunde Ernährung bei Z-Catering

Z-Catering (ots) - An Schulessen werden hohe Ansprüche gestellt: Es sollschmecken, bestenfalls aus regionalen Produkten hergestellt sein und kulturellensowie individuellen Ansprüchen genügen, wie z.B. der fleischlosen Ernährung.Kein Problem für Z-Catering.Ein wichtiger Punkt in der Ernährung von Kindern ist, dass lebenslangeEssgewohnheiten schon in jungen Jahren festgesetzt werden. Deshalb haben nebendem Elternhaus auch die Caterer für KITAS und Schulen eine hohe Verpflichtungzur Sorgfalt, legen sie doch den wesentlichen Baustein für ein gesundes Leben.Kinder, die sich früh an den Geschmack von Chicken Nuggets, Rinderbraten undPommes gewöhnen, sind die Krebs-, Herz- und Diabetespatienten von morgen währendKinder, die vorwiegend Vollkornprodukte, Gemüse, Obst und Hülsenfrüchte zu sichnehmen, ein niedrigeres Risiko an Herzkrankheiten, Schlaganfällen, Krebs undvielen mit Übergewicht im Zusammenhang stehenden Krankheiten haben.Vielen Eltern ist der negative Einfluss von Fleisch auf die Gesundheit bewusstund ernähren sich und ihre Kinder zunehmends fleischlos. Entsprechend erwarten,bzw. wünschen sie sich ein fleischloses Angebot beim Schulessen. AlsSchulcaterer erlebt Z-Catering zudem, dass sich vermehrt Schülerinnen undSchüler von allein entscheiden, auf Fleisch und Fisch zu verzichten. DieserVerzicht hat teilweise gesundheitliche Gründe, teilweise ist er aber auch aufdas Tierwohl, bzw. auf den Umweltschutz zurückzuführen.Mit dem Verzicht auf Fleisch möchten die Jugendlichen der Massentierhaltungentgegenwirken und/oder einen Beitrag zum Umweltschutz liefern indemTreibhausgase aus der Tierhaltung eingespart werden und weniger Wasser, bzw.landwirtschaftliche Fläche zur Futtergewinnung verbraucht wird.Z-Catering: Ausgewogenheit ist entscheidendNeben diesen Vorteilen der fleischlosen Ernährung verbergen sich jedoch einigeRisiken, auf die Z-Catering als Schulcaterer aufmerksam machen möchte und beidem angebotenen Schulessen entsprechend berücksichtigt.Gerade bei Heranwachsenden ist darauf zu achten, das die geringereKalorienzufuhr der vegetarischen Ernährung nicht den täglichen Mindestbedarfunterschreiten darf. Konsequenzen einer zu geringen Kalorienzufuhr ist einLeistungsabfall und ein Schlappheitsgefühl. Zudem besteht die Gefahr, dass einNährstoffmangel entsteht. Da Fleisch ein großer Proteinlieferant ist, ist daraufzu achten, dass dieser potentielle Proteinmangel ausgeglichen wird, benötigenKinder doch Proteine zum Wachsen. Z-Catering achtet bei der Menüzusammenstellungdarauf, dass eine ausgewogenen Ernährung aus Getreide, Bohnen, Gemüse und Obstgegeben ist und dadurch ein potentieller Proteinmangel ausgeglichen wird.Fleisch ist zudem ein großer Lieferant von Kalzium und Eisen. Diese Nährstoffekönnen ebenfalls durch eine ausgewogene Ernährung, insbesondere durch Bohnen,grünem Gemüse einschließlich Blattkohl, Weißkohl, Brokkoli und Mangold sowieObst und Gemüse und gehaltvolles Mineralwasser ausgeglichen werden.Berücksichtigt man dann noch, dass eine geminderte Salzaufnahme, Kalzium und dasVitamin C aus Obst und Gemüse helfen das Eisen besser aufzunehmen, wirddeutlich, dass eine ausgewogene Ernährung die kritischen Aspekte derfleischlosen Ernährung aufwiegt.Das Vitamin B12 sorgt für eine gesunde Blut- und Nervenfunktion und ist nichtausreichend durch pflanzliche Lebensmittel zu ersetzen. Vegetariern wird deshalbeine zusätzliche Einnahme von Vitamin B12 empfohlen.Das Vitamin D fehlt in unseren Breitengraden den meisten Menschen, unabhängigdavon, ob sie sich vegetarisch ernähren. Da das Vitamin durch 15-20min täglichesSonnenlicht auf den Händen bzw. dem Gesicht aufgenommen wird, fehlt esinsbesondere in den Wintermonaten und sollte zugeführt werden.Z-Catering empfiehlt Vegetariern darüber hinaus im Zuge ihrerballaststoffreichen Ernährung ausreichend zu trinken. Die Lebensmittelbranchehat den Trend zur fleischlosen Ernährung ebenfalls längst wahrgenommen und nutztihn für sich werbewirksam. Trotzdem sollten wenig verarbeitete Lebensmittelimmer die erste Wahl sein und sollte man sich nicht durch stark umworbenevegetarische Produkte in die Irre leiten lassen.Typen vegetarischer ErnährungDie vegetarische Ernährung unterscheidet verschiedene Typen, die Ovo-Vegetarier,die nur Eier essen und auf alle weiteren tierischen Lebensmittel wieMilchprodukte, Fleisch oder Fisch verzichten; die Lacto-Vegetarier, die alsfleischhaltige Lebensmittel nur Milch und Milchprodukte (Käse, Joghurt usw.) zusich nehmen; die Ovo-Lacto-Vegetarier, die kein Fleisch sondern nur tierischeProdukte wie Eier und Milchprodukte zu sich nehmen; Pesco-Vegetarier verzichtenausschließlich auf Fleisch und Fleischprodukte, essen aber auch Fisch undMeeresfrüchte und schließlich die Veganer, die ausschließlich pflanzlich essenund darüber hinaus teilweise auch auf tierische Erzeugnisse, Schuhe aus Lederusw., verzichten.Das Z-Catering Team bietet kein rein vegetarisches Essen an, berücksichtigt aberdie Wünsche entsprechend, indem sie Speisen anbietet, die rezeptbedingt reinvegetarisch sind oder durch das Weglassen der Fleischbeilage als fleischloseKost zu genießen sind.Dabei wird stets auf eine ausgewogene Mahlzeit mit regionalen und saisonalenProdukten, einer Küche mit frischer und schonender Zubereitung ohneGeschmacksverstärker geachtet, die eine schmackhafte, gesunde Mahlzeitgarantiert - mit und ohne Fleisch.