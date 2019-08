Fleischgenuss ist pflanzlich: Deutsches Food-Start-up Planty-of-Meat stellt Planty-of-Burger vor / Authentischer Patty für Burger-Liebhaber ist rein pflanzlich und 100 % allergenfrei (FOTO)

Gilching bei München (ots) -Fleisch aus Pflanzen ist zunehmend in aller Munde. Das deutscheFood-Start-up PLANTY-OF-MEAT bringt mit dem PLANTY-OF-BURGER nunerstmals ein lokal entwickeltes Produkt auf den Markt, das Veganer,Vegetarier, Flexitarier und Fleischesser gleichermaßen überzeugt.Burger-Genuss rein pflanzlich - und allergenfreiDas Premiumprodukt PLANTY-OF-BURGER "SUNNY-CUT" ist aufgrundseiner hochwertigen pflanzlichen Proteine besonders saftig im Bissund zu 100 % allergenfrei. Dank der nähstoffreichen Proteinquellen,Roter Bete und Kokosfett wirkt er wie Fleisch - erlaubt jedoch reinpflanzlichen Genuss. Das Plus an Nachhaltigkeit: Die verwendetenProteine sind im Anbau besonders ressourcenschonend undnährstoffreich. Der PLANTY-OF-BURGER ist für das Frische- undTiefkühlsortiment in unterschiedlichen Grammaturen (z. B. 125g)verfügbar.Regionale, authentische AlternativenWährend bisherige authentische Fleischalternativen vor allemImportprodukte sind, werden die Produkte von PLANTY-OF-MEAT lokalentwickelt und regional hergestellt. Dies entspricht dem Bedürfnisder Verbraucher nach mehr Transparenz und Nachhaltigkeit, auch imHinblick auf den eigenen CO2-Fußabdruck. Die Mission des Start-ups:regionale, naturgetreue Alternativen, die ein echtes Genusserlebnisauch für Fleischfans bieten. Das ist zeitgemäß, denn dieseLebensmittel werden laut der Food Trends 2019 des Zukunftsinstitutzunehmend tierische Angebote vom Markt verdrängen.Über PLANTY-OF-MEATPLANTY-OF-MEAT, gegründet im Januar 2019 in Gilchingen beiMünchen, ist das erste deutsche "plant-based" Food-Start-up, dasnaturgetreue, pflanzenbasierte Fleischalternativen aus regionalerHerstellung entwickelt. Mit seinen Produktinnovationen will dasUnternehmen europäischen Verbrauchern und Gastronomen eine lokale undauthentische Antwort auf international vertriebene undkonzerngesteuerte plant-based Produkte bieten. PLANTY-OF-MEATarbeitet an weiteren Produktinnovationen, darunter PLANTY-OF-SAUSAGE,die noch in diesem Jahr auf den Markt kommen werden.Neben dem wachsenden PLANTY-OF-MEAT Produktsortiment bietet dasUnternehmen von der marktgerechten Entwicklung bis hin zureffizienten, IFS-zertifizierten Produktion innovative plant-basedKomplettlösungen aus einer Hand. "Für die zunehmende Nachfrage anplant-based Lösungen kreieren wir innovative, maßgeschneiderteProdukte - effizient und professionell", erklärt Michael Ostermair,Head of Business Development bei PLANTY-OF-MEAT.Mehr Informationen zu PLANTY-OF-MEAT unter www.planty-of-meat.dePressekontakt:PLANTY-OF-MEAT Pressestellec/o Klenk & HourschJana SchmüllingUhlandstrasse 260314 Frankfurt am MainTel.: +49 69719168-160E-Mail: planty-of-meat@klenkhoursch.deOriginal-Content von: PLANTY-OF-MEAT, übermittelt durch news aktuell