"Die Fleischfabrik des Grauens": Vor 100 Jahren entwickelten sich aus einem Gammelfleischskandal in Hamburg die "Sülze Unruhen" - - Im Hamburg Dungeon startet die neue Show "Kadaver Revolte 1919" (AUDIO)

Hamburg (ots) -Anmoderation:Hamburg im Juni 1919, also genau vor 100 Jahren: Die Menschenleiden unter Hunger, der 1. Weltkrieg ist gerade mal ein Jahr zuEnde. Hochwertige Lebensmittel können sich Arbeiter nicht leisten.Sie greifen zu "Hamburgs bester Sülze". Zum Glück weiß niemand, wasin der Sülze drin ist. Bis zum Tag, an dem ein Pferdewagen auf demWeg in die Fabrik umstürzt und die Inhalte der Sülze preisgibt: halbverweste Hunde, Katzen und Ratten, Felle und Häute und eine breiigeMasse, die mit einer dicken Schimmelschicht überzogen ist. Der Inhaltist so ekelhaft, dass einige Arbeiter in die Fleischfabrikeindringen, um zu schauen, was in der Sülze und der Wurst verarbeitetwird. In der Hamburger Geschichte werden die darauffolgenden Protesteund Ausschreitungen als "Sülze Unruhen" bezeichnet. Genau dieseSituation erleben die Besucher der neuen Show "Kadaver Revolte 1919"im Hamburg Dungeon. Und diese Show ist nichts für zartbesaiteteLeute, erklärt Andreas Köller, General Manager des Hamburg Dungeon:O-Ton Andreas KöllerAlso eigentlich erzählen wir ja wirklich gruselig-schaurigeGeschichten mit wahrem historischem Hintergrund, aber die Show isteigentlich nicht so gruselig. Sie ist einfach ekelig, wirklichekelig. Alleine die ganzen Kulissen, da haben sich meine Kollegenwirklich viel, viel Mühe gegeben. Ich persönlich finde gerade dieseHunde- und Katzenkadaver ganz schrecklich, aber das Schlimmste sindfür mich - mit meiner Rattenphobie - die Rattenkadaver, die da sorumliegen. Da musste ich teilweise schon rausgehen und sagen: 'Decktsie ab, ich kann das nicht mehr sehen.' (0'30)Hauptdarsteller dieser Inszenierung ist der Sülzehersteller"Starck", der keinerlei Skrupel hat, der Hamburger BevölkerungTierkadaver als leckere Wurst und Sülze zu verkaufen. Die "KadaverRevolte" führt dazu, dass beim Sturm der Fabrik 80 Menschen getötetwerden und die Arbeiter der Metzgerei nicht mehr zur Arbeit kommen.Metzger Starck braucht also neue Arbeitskräfte, gerne auchungelernte. Und davon gibt es unter den Besuchern jede Menge. Diesollten sich aber auf etwas gefasst machen:O-Ton Andreas KöllerWir wären ja nicht das Dungeon, wenn wir nett wären. Natürlichsind wir nicht nett unterwegs. Wir sind ja immer ein bisschenüberspitzt und der Fleischfabrikbesitzer Herr Starck ist obendreinwirklich nicht nett. Das heißt: Der fordert schon ein, dass man dadann entsprechend zu Werke geht. Und wer das nicht tut, fliegt haltraus. (0'16)Der große Lebensmittelskandal 1919 und die darauffolgenden "SülzeUnruhen" sind eine weitere unglaubliche Geschichte, die das HamburgDungeon auf außergewöhnliche Weise wieder zum Leben erweckt. Dafürdurchkämmt das Kreativteam regelmäßig Archive, Fachliteratur, Museenund das Internet. Dass die Aufstände vor 100 Jahren für eine Showoptimal geeignet sind, war Morgan O'Brien, künstlerischer Leiter imHamburg Dungeon, auf Anhieb klar.O-Ton Morgan O'BrienAls ich diese besondere Geschichte entdeckt habe, dachte ich: 'Dasmüssen wir auf jeden Fall erzählen.' Es war der ersteLebensmittelskandal in Hamburg, die Bürger sind auf die Straßegegangen und es ist genau 100 Jahre her. Und was interessant ist: Ichhabe diese Idee schon seit drei Jahren, aber wir mussten warten bis2019, um es überhaupt zu produzieren. (0'22)In die Show werden die Besucher interaktiv eingebunden und selbstzu skrupellosen Sülzeherstellern. Doch keine Angst, mit totenTierkadavern, Blut und Schimmel kommen Dungeon-Besucher natürlichnicht in Berührung. Dafür aber mit einer ganzen Menge andererEffekte. Für die "Kadaver Revolte 1919" hat Jörg Homeyer, dertechnische Leiter des Hamburg Dungeon, der schon viele Showsumgesetzt hat, tief in seine Trickkiste gegriffen. Er verdeutlichtdas an einem konkreten Beispiel:O-Ton Jörg HomeyerDer Mob stürmt ja bei uns dann in die heiligen Hallen und willunsere Gäste vertreiben, weil sie die Metzger dahinter vermuten. Unddas Ganze arbeiten wir mit Druckluft ab, im wahrsten Sinne desWortes. Wir fluten den Raum mit Pressluft und das sorgt dann schondafür, dass die Gäste den Raum schnell verlassen wollen. (0'19)Grandiose Schauspieler machen die Show zu einem wahrhafteinmaligen Erlebnis, das keiner der Besucher so schnell wiedervergessen wird. Ihre schaurig-schönen Darbietungen katapultieren dieBesucher mitten ins Geschehen von vor 100 Jahren - und das könnteSpuren hinterlassen:O-Ton Andreas KöllerDer eine oder andere, der noch nicht Vegetarier ist, könnte danachVegetarier werden. *lacht* (0'05)Abmoderation:Das Hamburg Dungeon nimmt seine Besucher mit auf die Reise zumschlimmsten Lebensmittelskandal der Hansestadt. Die "Kadaver Revolte1919" zeigt detailverliebt, warum es vor 100 Jahren zu den "SülzeUnruhen" kam. Eine Show, passend zum runden Jubiläum und zum Startder Sommerferien in Hamburg. Ab dem 26. Juni bis zum 31. August gibtes die "Kadaver Revolte 1919" im Hamburg Dungeon zu sehen.