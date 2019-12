Fleischer-Verband: Kassenumstellung belastet Betriebe erheblich

BERLIN (dpa-AFX) - Die im Kampf gegen Steuerbetrug geplante Umstellung von Ladenkassen belastet Fleischereien nach Darstellung des Branchenverbands weit stärker als andere Betriebe.



"Gerade für einen kleinen Handwerksbetrieb ist das eine Investition, die in die Existenzbedrohung gehen kann", sagt Gero Jentzsch vom Deutschen Fleischer-Verband der Deutschen Presse-Agentur. Die Nachbesserung der Kassen ist Teil der Kassensicherungsverordnung, die Steuerbetrug an der Ladenkasse verhindern soll. Durch eine technische Sicherheitseinrichtung sollen die Kassen fälschungssicher werden.

In Fleischereien seien aber Kassen und Waagen verbunden, sagte Jentzsch. Die Kosten zur Umstellung seien dadurch mit 4000 Euro pro Geschäft bedeutend höher als etwa in einem Kiosk. Schlimmer noch: Nur etwa die Hälfte aller Systeme könne überhaupt nachgebessert werden. In den anderen Geschäften müssten neue Kassen-Waagen-Verbunde angeschafft werden, sagte Jentzsch. Die Kosten dafür lägen bei etwa 30 000 Euro.

Ärgerlich sei die Regelung auch deshalb, weil bereits zum Jahr 2017 die Kassen in Folge der Einzelaufzeichnungspflicht aufgerüstet werden mussten, sagte Jentzsch. Insgesamt seien zudem nicht nur die Kosten, sondern auch der Aufwand für die Umstellung "unverhältnismäßig groß".

Ursprünglich sollten alle Kassen bis zum Jahresbeginn 2020 die neuen Vorschriften erfüllen, das Finanzministerium räumte nun Zeit bis Ende September 2020 ein./rbo/DP/jha