Fleet Complete zum neunten Jahr in Folge zu einem der Branham300 Spitzen-Technologieunternehmen ernannt

Toronto (ots/PRNewswire) -Fleet Complete belegt den 15. Platz auf der Liste der 25 führendenImpulsgeberFleet Complete belegt den 103. Platz der 250 führenden kanadischenICT-UnternehmenFleet Complete®, ein führender globaler Anbieter vonIoT-Technologie für flottengestützte Unternehmen, der Kunden mitseinen Fahrzeugen, Assets und mobilen Arbeitskräften vernetzt, wurdevon Branham300 zum neunten Jahr in Folge zu einem der führendenTechnologieunternehmen in Kanada ernannt.Fleet Complete ist stolz, auf Platz 103 der 250 führendenkanadischen ICT-Unternehmen sowie auf Platz 15 der Liste der 25führenden Impulsgeber zu rangieren, was seine Marktführerschaft unterKanadas besten Technologieunternehmen fortsetzt. Fleet CompletesSuite an Fuhrpark-Lösungen bietet Kunden einen One-Stop-Shop untereiner globalen Plattform für Flottenverfolgung, mobiles ResourceTracking, mobile Mitarbeiterentsendung, Asset Tracking undFlotten-Compliance-Lösungen.Ein unermüdliches Engagement für Innovation und der Einsatzhochmoderner Technologien haben dem Unternehmen zu seinenerfolgreichen Platzierungen sowie seinem Aufwärtstrend auf derBranham300-Liste verholfen. "Wir fühlen uns sehr geehrt, Jahr fürJahr einen Platz unter Kanadas führenden Technologieunternehmeneinnehmen zu dürfen. Unser Engagement gegenüber unseren Kunden,unseren Mitarbeitern und unserer Innovationskultur hat sich als dasRezept für unseren kontinuierlichen Erfolg erwiesen", sagte TonyLourakis, CEO.Fleet Complete erwarb kürzlich das in Waterloo ansässigeUnternehmen BigRoad, ein führender Anbieter elektronischerLogging-Geräte (Electronic Logging Devices, ELDs) undHours-of-Service- (HOS-)Compliance-Lösungen für dieTransportindustrie. BigRoad belegte auch Platz 239 der 250 führendenkanadischen ICT-Unternehmen, Platz 20 auf der Liste der führenden 25Impulsgeber und Platz 15 auf der Liste der wachstumsstärkstenUnternehmen.Bitte besuchen Sie für weitere Informationen zu Fleet Completefleetcomplete.com (http://www.fleetcomplete.com/).Weitere Informationen zu BigRoad finden Sie auf bigroad.com(https://www.bigroad.com/).Informationen zu Fleet Complete®:Fleet Complete (http://www.fleetcomplete.com/)®, mit Sitz inToronto, ist ein globaler IoT-Anbieter von erfolgskritischen Lösungenfür Flotten, Assets und mobile Arbeitskräfte. Seit 2000 stellt FleetComplete Entsendungs-, Flottenverfolgungs- und mobileRessourcenmanagement-Lösungen für weltweit über 8.000 Unternehmenbereit. Das Unternehmen pflegt wichtige Vertriebspartnerschaften mitAT&T in den USA, TELUS in Kanada, Telstra in Australien sowieT-Mobile in Europa und bleibt eines der wachstumsstärkstenUnternehmen in Nordamerika, das seit seiner Gründung im Jahr 2000(als Complete Innovations Inc.) zahlreiche Auszeichnungen fürInnovation und Wachstum erhalten hat. Bitte besuchen Sie für weitereInformationen fleetcomplete.com (http://www.fleetcomplete.com/).Informationen zu Branham300Branham300 - mittlerweile in seinem 24. Jahr - ist das bekanntesteund das meistgenannte Verzeichnis von Kanadas am Umsatz gemessenenführenden öffentlichen und privaten ICT-Unternehmen. Bitte besuchenSie für weitere Informationen http://www.branham300.com.Pressekontakt:David PrusinskiEVP, Sales and MarketingFleet Completedavid.prusinski@fleetcomplete.commarketing@fleetcomplete.comOriginal-Content von: Fleet Complete, übermittelt durch news aktuell