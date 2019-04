Fleet Complete verfolgt Besteigung des Mount Everest und sponsert griechischen Extremsportler

Fleet Complete sponsert die in diesem Frühjahr stattfindende MountEverest-Bergexpedition von Dr. Georgios-Ioannis Tsianos und wirdseinen Aufstieg vom ersten Tag an mittels einer speziellenTelematikplattform in 3D verfolgenToronto (ots/PRNewswire) - Der auf Forschungsreisen undReisemedizin spezialisierte Dr. Georgios-Ioannis (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2421249-1&h=1941302323&u=http%3A%2F%2Fwww.gi-tsianos.com%2F&a=Dr.+Georgios-Ioannis+Tsianos) stellt sich seit über einemJahrzehnt extremsportlichen Herausforderungen und trotztkontinuierlich den Grenzen menschlichen Vermögens. In diesem Frühjahrwird Tsianos zum zweiten Mal seit 2004 die Besteigung des MountEverest in Angriff nehmen. Gemeinsam mit Fleet Complete wird erseinen Aufstieg mittels einer vernetzten digitalen Plattformverfolgen und dokumentieren.Im Rahmen seiner Sponsorentätigkeit wird Fleet CompleteGPS-Tracker zur Verfügung stellen und Zugang zu derTelematikplattform des Unternehmens liefern, um Tsianos' Aufstieg vomersten Tag an in 3D mitzuverfolgen. Das übermittelte Datenmaterialumfasst GPS-Ortung, Höhe und Geschwindigkeit, was besonders währendder letzten zehn Tage vor Erreichen des Berggipfels von Bedeutungsein wird."Die Partnerschaft mit Fleet Complete während meiner MountEverest-Expedition wird zweifelsohne die Möglichkeiten des Verfolgensmenschlicher Aktivitäten erforschen, selbst in den extremsten undunzugänglichsten Umgebungen der Erde. Ein Unternehmen mit einerVision für Erfolg und allem voran für Sicherheit wird mir mit seinerTechnologie genau die Absicherung bieten, die ich im Ernstfallbenötige", so Georgios Tsianos."Es erfüllt uns mit großem Stolz, Georgios finanziell unterstützenzu dürfen. Er ist ein wahrer Pionier, wenn es darum geht, extremeUmweltbedingungen zu meistern - das Erklimmen des Mount Everest, dasDurchschwimmen des Ärmelkanals sowie die erfolgreiche Teilnahme amMarathon des Sables", erklärt Tony Lourakis, Gründer und CEO vonFleet Complete. "Wir von Fleet Complete sind starke Unterstützer vonInnovatoren, von denjenigen, die die Grenzen des Möglichendurchbrechen wollen, von jenen, die sich mit Entschlossenheit für dieVerwirklichung ihrer Ziele einsetzen. Unser Ziel ist es, allesüberall zu vernetzen, selbst wenn es sich dabei um den Mount Everesthandelt."Vor seinem Gipfelsturm wird Tsianos im Rahmen seinerbergsteigerischen Expedition auch die Rolle eines Mediziners fürHöhenlagen ausüben und die 'LMAX Everest Rugby Challenge' in 6400Metern Höhe auf der Nordseite des Mount Everest überwachen. Gemeinsammit Dr. Andreas Flouris von FAME Lab (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2421249-1&h=3873174895&u=http%3A%2F%2Fwww.famelab.gr%2F&a=FAME+Lab) in Griechenland wird er Forschungsarbeiten zur menschlichenPhysiologie unter extremen Umweltbedingungen ausführen. Die auf demMount Everest erhobenen wissenschaftlichen Daten sind die erstenihrer Art, die unter gravierendem Sauerstoffmangel und extremer Kältezusammengetragen wurden.Informationen zu Fleet Complete®Fleet Complete® ist ein führender globaler Anbieter vonIoT-Lösungen für vernetzte Fahrzeuge und stellt erfolgskritischeTechnologien im Bereich Fuhrpark- und Asset-Management sowie mobileRessourcenverwaltung her. Die Leistungen des Unternehmens werden vonrund 500.000 Abonnenten und mehr als 30.000 Unternehmen in Kanada,den USA, Mexiko, Australien, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg,Österreich, Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen,Estland, Lettland und Litauen in Anspruch genommen. Das Unternehmenunterhält wichtige Vertriebspartnerschaften mit AT&T in den USA,TELUS in Kanada, Telstra in Australien und Deutsche Telekom(T-Mobile) in zahlreichen europäischen Ländern. Fleet Complete stellteines der am weltweit schnellstwachsenden Unternehmen dar und hatzahlreiche Auszeichnungen für Innovation und Wachstum erhalten. Bittebesuchen Sie für weitere Informationen fleetcomplete.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2421249-1&h=3986592743&u=http%3A%2F%2Fwww.fleetcomplete.com%2F&a=fleetcomplete.com).Informationen zu Georgios-Ioannis TsianosDr. Georgios-Ioannis Tsianos, geboren in Athen, Griechenland, istzur Zeit wohnhaft in Großbritannien und übt mehrere Rollen in denBereichen Medizin und Wissenschaft aus. Er erwarb seinenBacherlorabschluss an der University of California in Berkely,absolvierte einen Masterstudiengang am King's College London,promovierte an der University of Glasgow in Schottland und erwarbeinen Abschluss in Medizin an der University of Ioannina,Griechenland. Tsianos ist ein vollqualifizierter Allgemeinmedizinerund als freiberuflicher Arzt tätig, der zahlreiche medizinischeDienste ausübt. Gleichzeitig hält er fachspezifische Vorträge undbietet private Konsultationsdienstleistungen in den BereichenMedizin, Unternehmensführung, Wissenschaft, Bildung, Wirtschaft undSport.Weitere Informationen sind unter www.gi-tsianos.com erhältlich.Folgen Sie Georgios auf Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2421249-1&h=3001674649&u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fgiorgos.1122%2F&a=Instagram)Pressekontakt:David PrusinskiEVP, Sales and MarketingFleet Completemarketing@fleetcomplete.comOriginal-Content von: Fleet Complete, übermittelt durch news aktuell