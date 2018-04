Fleet Complete und General Motors bieten mit OnStar skalierbare

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

Toronto (ots/PRNewswire) -Diese Partnerschaft wird es Fuhrparks ermöglichen Kosten zureduzieren und Sicherheit und Effizienz zu steigernFleet Complete gab heute bekannt, dass sie mit General Motorszusammenarbeiten werden, um die Bereitstellung von IoT-fähigenDiensten für kleine Unternehmen und kommerzielle Flotten in den USAzu beschleunigen. Dies betrifft nur die mit OnStar ausgestatteten 15MY und neueren Chevrolet-, Buick-, GMC- und Cadillac-Modelle.Die Kombination von Fleet Complete's hochkarätigerCONNVEX-Plattform und der OnStar-Konnektivität hilft Flotten jederGröße ihre Kosten und Ausfallzeiten zu reduzieren, dasFahrerverhalten zu verbessern und die betriebliche Effizienz zusteigern.Weitere Vorteile:- Benutzen Sie bestehende OnStar-Hardware, die in GM Fleet-Fahrzeugenintegriert ist- Sofortiges Onboarding ohne langfristige Vertragsbindung- Einfache Aktivierung der Software, keine Probleme mitHardwarekompatibilität oder Geräteinstallation"Konnektivität ist die Zukunft-Flotten aller Größen nutzenzunehmend innovative, datengesteuerte Geschäftslösungen, die ihnenhelfen, die Sicherheit zu erhöhen und die Betriebskosten zu senken",erklärt Ed Peper, Vice President, General Motors Fleet, USA. "DieKombination aus OnStar-Konnektivität und unserem integrierten 4G LTEWi-Fi-Hotspot ebnet den Weg für anspruchsvolle Software undAnalysetools-um schnell und effizient zu arbeiten.""Die Zusammenarbeit mit GM Fleet ist ein wichtiger Meilenstein füruns als Unternehmen, und wir freuen uns sehr über die Möglichkeit,Flotten in Zukunft gemeinsam zu bedienen", kommentiert Tony Lourakis,Vorstandsvorsitzender von Fleet Complete. "Unsere Zusammenarbeit istBeweis dafür, dass integrierte vernetzte Fahrzeuge, insbesondere inder Wirtschaft, zur neuen Norm werden. Unsere IoT-Lösungen sinddarauf ausgelegt, Flotten aller Größen und Fahrzeugtypen den Vorteileiner Big-Data-Analytik zu bieten. Die Zusammenarbeit mit GMermöglicht es Verbrauchern einfach Zugang zu vernetztenFahrzeugtechnologien zu erhalten."www.fleetcomplete.com/en/iot-solutions/fleet-complete-for-general-motors/Über Fleet Complete®Fleet Complete® ist ein weltweit führender IoT-Anbieter vongeschäftskritischen Flotten-, Ressourcen- undMitarbeitermanagementlösungen. Das Unternehmen betreut über 400.000Abonnenten und über 27.000 Unternehmen in Kanada, den USA, Mexiko,Australien, den Beneluxstaaten, Österreich, Deutschland, Skandinavienund den baltischen Staaten. Fleet Complete unterhält wichtigeVertriebspartnerschaften mit AT&T in den USA, TELUS in Kanada,Telstra in Australien und der Deutschen Telekom (T-Mobile) inmehreren europäischen Ländern. Fleet Complete ist eines der amschnellsten wachsenden Unternehmen weltweit und hat zahlreicheAuszeichnungen für Innovation und Wachstum erhalten. Für weitereInformationen besuchen Sie bitte fleetcomplete.de.Über General Motors Co.GM (NYSE:GM) nimmt in den größten und am schnellsten wachsendenAutomobilmärkten der Welt eine führende Position ein. GM,Tochtergesellschaften und Joint Ventures vermarkten Fahrzeuge unterden Marken Chevrolet, Cadillac, Baojun, Buick, GMC, Holden, Jiefangund Wuling. Weitere Informationen über das Unternehmen undTochtergesellschaften, einschließlich OnStar, einem der weltweitführenden Anbieter von Sicherheits- und Informationsdiensten fürFahrzeuge, finden Sie auf der Website des Unternehmens unterwww.gm.com.Media contact:David PrusinskiEVP, Sales and MarketingFleet Completedavid.prusinski@fleetcomplete.commarketing@fleetcomplete.comOriginal-Content von: Fleet Complete, übermittelt durch news aktuell