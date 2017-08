Fleet Complete tritt als erster Telematik-Service-Provider der Blockchain in Trucking Alliance (BiTA) bei

Toronto (ots/PRNewswire) -Weltweiter Anbieter von IoT-Lösungen für gewerbliche Fahrzeugetritt der Allianz von Ökosystempartnern für Nutzfahrzeuge bei, um dieImplementierung der Blockchain im Speditionswesen zu fördern.Fleet Complete trat als Service-Gründungsmitglied der Blockchainin Trucking Alliance (BiTA) bei - einem Konsortium, das die Nutzung,Informationsverbreitung und Entwicklung eines Standard-Rahmenkonzeptsfür die Blockchain im Fuhrwesen unterstützt. Das Konsortium bestehtauch einer vielseitigen Gruppe von Partnern, die gemeinsam bestePraktiken und Protokolle für Blockchain-Anwendungen etablierenwerden. Die Gruppe wird sich außerdem bemühen, den Markt zuinformieren und die Nutzung der Blockchain im Fuhrwesen zu fördern.Fleet Complete ist genau wie BiTA der Meinung, dass die Blockchaineine der größten technologischen Entwicklungen für die Zukunft desGüterverkehrs ist, denn die selbstausführenden Transaktionenentlasten Buchhaltungssysteme und schaffen Transparenz für allebeteiligten Parteien. Blockchain-fähige Transaktionen bringen derFuhrindustrie eine Reihe von Vorteilen, wie z. B. sofortige Bezahlungder Fahrer bei der Lieferung, selbstverwaltende Kraftstoff- undWartungszahlungen, vollautomatische Abrechnungen sowie unbegrenzteVerlaufs- und Sicherheitsaufzeichnungen."Der Beitritt zur BiTA war für uns selbstverständlich", sagt TonyLourakis, CEO von Fleet Complete. "Wir sind stetig bemüht,komplizierte Geschäftsvorgänge für unsere Kunden durch innovativeTechnologien und branchenführende Kundenunterstützung zuvereinfachen. BiTAs Ziel, die Nutzung von Blockchain-Transaktionen inder Fuhrindustrie zu fördern, passt zu unseren Zielen. Wir sindüberzeugt, dass sowohl unsere Kunden als auch unsere Partner Nutzenaus dieser Kooperation mit ihren leistungsstarken Innovationen fürdas Flottenmanagement ziehen werden."Die weltweite Gewerbefahrzeugindustrie wechselt inzwischen voneinem produktbasierten Geschäftsmodell zu einem neuen Modell über,das auf kundenzentrischen Serviceleistungen und wachstumsförderndenLösungen beruht. Diese auf Digitalisierung basierende Umstellungstört und transformiert die Branche an allen Ecken und Enden, und dieinnovative Nutzung von Technologie, wie z. B. Blockchain, schaffteinzigartige Gelegenheiten wie auch Herausforderungen für dieStakeholder im Güterkraftverkehr. BiTA engagiert die schlausten Köpfeim Transport-, Finanz- und Technologiesektor, die umfassendeStandards für die reibungslose, effektive und effiziente Einführungdieser Transaktionstechnologie entwickeln."Wir sind begeistert, dass Fleet Complete der BiTA beigetretenist, um sich an der Entwicklung von Branchenstandards zu beteiligen,die weltweite Telematik- und Transport-Technologieunternehmen aufJahrzehnte hinaus nutzen werden. Die Einführung vonBlockchain-Standards im mobilen IoT ist ein wichtiger Schritt zurEinführung selbstausführender intelligenter Verträge in der Logistikund im Güterverkehr. Die Führungsposition von Fleet Complete imBereich Telematik wird die Implementierung eines Marktstandards fürBlockchain im Güterfrachtverkehr erleichtern", sagt Craig Fuller,Mitbegründer der BiTA.Unter den Gründungsmitgliedern dieser Allianz finden sich u. a.Organisationen wie McLeod Software, Triumph Business Capital, U.S.Xpress, Convoy, 10-4 Systems und TransRisk. Fleet Complete bringtsein beispielloses globales Know-how in Telematik, systemrelevantemManagement mobiler Ressourcen und IoT-Kommunikation in diesesKonsortium branchenführender Unternehmen ein, um leitende Grundsätzefür die Implementierung der Blockchain im Güterkraftverkehr zuerstellen.In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat Fleet Complete intensiv indie Entwicklung seiner umfassenden IoT-Plattform investiert und plantdamit für die künftigen Bedürfnisse und Expansionen seiner Kundenweltweit. Das Unternehmen hat ein wertbasiertes Geschäftsmodellaufgebaut und bietet Flotten und mobilen Belegschaftensystemrelevanten Telematikservice und Lösungen, mit deren Hilfe seineglobalen Kundenpartner und Kunden nicht nur ihre Kosten erheblichsenken, sondern auch den Betrieb rationalisieren und ihreErtragschancen verbessern können. Heute unternimmt Fleet Completeeinen weiteren großen Schritt, um sich an der Spitze desdigitalisierten Güterverkehrs zu positionieren.Informationen zu Fleet Complete®Fleet Complete® ist ein führender, global agierender Anbieter vonsystemrelevanten IoT-Lösungen für Flotten-, Asset- und mobilesMitarbeitermanagement. Seit 2000 bietet Fleet Complete mobileRessourcenmanagement-Lösungen für über 8000 Unternehmen und 250.000Abonnenten aus aller Welt an. Mit AT&T in den USA, TELUS in Kanada,Telstra in Australien und T-Mobile in Europa unterhält dasUnternehmen wichtige Vertriebspartnerschaften. Fleet Complete gehörtzu den am schnellsten wachsenden Unternehmen Nordamerikas und hatzahlreiche Preise für Innovationen und Wachstum gewonnen.Weitere Informationen finden Sie unter fleetcomplete.com(http://www.fleetcomplete.com/).Informationen zur Blockchain in Trucking AllianceDie Blockchain in Trucking Alliance (BiTA) wurde im August 2017gegründet und ist ein Forum zur Förderung, Bildung und Ermutigung fürdie Entwicklung und Implementierung von Blockchain-Anwendungen inGüterkraftverkehr, Transportwesen und in der Logistik. Die Aufgabeder BiTA-Mitglieder ist die Teilnahme, Diskussion, Erstellung undImplementierung von Branchenstandards zur Nutzung vonBlockchain-Anwendungen. Sie sollen für die Entwicklung derBlockchain-Technologie in der Speditionsbranche Klarheit schaffen unddie Richtung weisen sowie Effizienz, Transparenz und Vertrauenaufbauen.Detaillierte Informationen finden Sie unter http://www.bita.studio.David Prusinski, EVP, Vertrieb und Marketing, Fleet Complete,david.prusinski@fleetcomplete.com, marketing@fleetcomplete.comOriginal-Content von: Fleet Complete, übermittelt durch news aktuell