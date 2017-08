Fleet Complete stellt marktweisende neue Webplattform vor

Toronto (ots/PRNewswire) -Fleet Complete enthüllt seine Next-Generation-Webplattform mitvollständig erneuertem Nutzererlebnis und stabilen Funktionen.Als weltweit führender Anbieter von IoT-Technologie fürGeschäftskunden mit Fuhrpark, Assets und mobilen Mitarbeitern hatFleet Complete® seine neue Next-Generation-Webplattformperfektioniert: mit einer neuen Web Intelligence-Lösung, die Kundeneine noch nie dagewesene Benutzerfreundlichkeit und Anbindung bietet.Die neue funktionsreiche, voll integrierte Webplattform liefertzukunftsfähige Technologie, die alle Synergien des aufkommendenInternets der Dinge unterstützt und den Kunden hilft, ihr Geschäftinnovativ zu führen und einen Wettbewerbsvorteil gegenüber denMitbewerbern zu gewinnen.Die Next-Generation-Plattform vereint in einem einzigenCloud-System, auf das von überall leicht zugegriffen werden kann, daskomplette Fahrzeug-Tracking, Fahrerleistung, umfangreicheDatenanalysen und wichtige Funktionen wie Unfallerkennung. DieUnfallerkennung liefert einen besonderen Mehrwert bei Zusammenstößen,da eine sofortige Benachrichtigung erfolgt und alle wichtigenInformationen bereitgestellt werden, die für die Rekonstruktion desUnfallhergangs und die entsprechende Versicherungsabwicklung benötigtwerden.Die neue Webplattform weist auch eine optimierteBenutzeroberfläche mit klaren Informationen und intuitiverNavigationslogik auf - für zielgerichtete Abläufe und einen mühelosenGeschäftsbetrieb. Weitere Business Intelligence-Tools mit nochumfangreicheren Einblicken für intelligentere und schnellereEntscheidungsprozesse werden in den nächsten Monaten zur Verfügungstehen."Unsere neue Next-Generation-Plattform zeigt unseren Einsatz,modernste und umfassende Technologie-Lösungen zu entwickeln, die dieoperative Matrix unserer Kunden vereinfachen und ihr Geschäftweiterbringen können", kommentiert Alan Fong, Chief TechnologyOfficer bei Fleet Complete. "Unsere Kunden bekommen die Möglichkeit,ihre Flotte jederzeit und an jedem Ort zu verwalten, was dieFlexibilität und Erreichbarkeit der Geschäftsprozesse signifikanterhöht. Die neuen Funktionen helfen unseren Kunden, ihren Profitbesser zu schützen und zu erhöhen."Bei der Entwicklung der Fleet-Complete Webplattform wurde stets anzukunftsorientierte Geschäftsinhaber und Betriebsmanager gedacht, umarbeitsintensive Prozesse zu verschlanken, eine größereErreichbarkeit zu fördern und die Mobilität für größere Reichweiteund Zugkraft zu steigern. Durch die leistungsfähigeren Funktionen undOptionen bietet die Next-Generation-Plattform nahtlosen Zugriff aufFlotten- und Personaldaten sowie zukunftsfähige Kundensysteme füralle künftigen Innovationen."Dies ist eine spannende Entwicklung für unsere Kunden", so TonyLourakis, Geschäftsführer von Fleet Complete. "Mit der neuentwickelten Webschnittstelle zur Flottenverwaltung läuft IhrGeschäft so reibungslos wie nie. Unsere Kunden haben Zugriff auf eineweltweit führende IoT-Plattform mit Funktionalität und Services derSpitzenklasse. Mit dieser flexiblen, zukunftsfähigen Technologiebekommen Unternehmen jeglicher Größe einen Wettbewerbsvorteil undkönnen von der digitalen Transportintelligenz profitieren.Informationen zu Fleet Complete®Fleet Complete® mit Sitz in Toronto ist ein global agierenderAnbieter von systemrelevanten IoT-Lösungen für Flotten-, Asset- undmobiles Mitarbeitermanagement. Seit 2000 bedient Fleet Complete über8000 Firmen aus aller Welt mit Managementlösungen für denFlottenbetrieb, das Fleet-Tracking und die Verwaltung mobilerRessourcen. Mit AT&T in den USA und TELUS in Kanada, Telstra inAustralien und T-Mobile in Europa unterhält das Unternehmen wichtigeVertriebspartnerschaften. Fleet Complete gehört zu den am schnellstenwachsenden Unternehmen Nordamerikas und hat seit seiner Gründung imJahr 2000 (als Complete Innovations Inc.) zahlreiche Auszeichnungenfür Innovationen und Wachstum gewonnen. Weitere Informationen findenSie unter fleetcomplete.com (http://www.fleetcomplete.com/)David Prusinski, EVP, Vertrieb und Marketing, Fleet Complete,david.prusinski@fleetcomplete.com, marketing@fleetcomplete.com ,+1-905-944-0863Original-Content von: Fleet Complete, übermittelt durch news aktuell