Fleet Complete seit mittlerweile 10 Jahren als eines der leistungsstärksten Technologieunternehmen in den Branham300 positioniert

Toronto (ots/PRNewswire) -Das diesjährig auf Position 87 in den Top 250 der kanadischenIKT-Unternehmen gelistete Fleet Complete rangiert seit einemJahrzehnt unter den "Top Movers and Shakers" derTechnologiebranche, wobei sich das vergangene Jahr als besonderserfolgreich erwiesen hat.Fleet Complete®, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen fürvernetzte Mobilität, wird seit nunmehr 10 Jahren in Folge als einerder Top-Performer der IKT-Branche gelistet. Das Unternehmen, das indiesem Jahr unter 250 kanadischen IKT-Unternehmen auf Platz 87 in denBranham300 rangiert, wird für seine konstanten Leistungen im BereichInnovation und globales Wachstum gewürdigt.Das vergangene Jahr stand ganz in Zeichen der Einführung vonCONNVEX(TM) (https://www.connvex.com/), der Big Data-Plattform vonFleet Complete, die bis dato ohnegleichen in der Branche ist und denWeg in ein neues Ökosystem für Connected Mobility frei macht. DerErfolg von CONNVEX zeigt sich in der Zusammenarbeit mit großenAutomotive-Partnern wie Phillips Connect Technologies (https://www.fleetcomplete.com/en/news/fleet-complete-enters-strategic-partnership-with-phillips-connect-technologies/), die ihren Kunden nun einebeispiellose Transparenz und Diagnose der Komponenten bieten können.Fleet Complete ist außerdem eine Vielzahl von OEM-Partnerschaftenmit globalen Schwergewichten der Automobilindustrie eingegangen,darunter z.B. General Motors (https://www.fleetcomplete.com/en/news/fleet-complete-and-general-motors/) und sein Ableger OnStar, umgemeinsam an fortschrittlichen Lösungen für kleinere gewerblicheFuhrparks zu arbeiten, die von Big Data-Analysen profitieren wollen."Dies ist letztendlich unser Ziel", kommentiert Tony Lourakis, CEOvon Fleet Complete, "Wir wollen dafür sorgen, dass Fuhrparksunabhängig von ihrer Größe und ihren Gewinnspannen erfolgreich sind.Sichere und zuverlässige Mobilität sollte für jedermann zugänglichsein, und die Grundlage dafür sind Connected Vehicle-Lösungen. Jemehr wir wachsen und unsere Branche kooperativ ausbauen, destoschneller werden kleinere Unternehmensflotten Zugang zu innovativenTechnologielösungen haben, die ihnen in ihrer Nische zum Erfolgverhelfen. Es ist von daher eine große Ehre, zum 10. Mal in Folge indie Branham300-Liste der leistungsstärksten IKT-Unternehmenaufgenommen zu werden, und dies zeigt, dass wir unserem Ziel, mehrMenschen fortschrittliche Lösungen anbieten zu können und neueGeschäftsmodelle zu schaffen, die dies ermöglichen, immer näherkommen".Fleet Complete hat außerdem auf europäischer Ebene mit derÜbernahme von Ecofleet (https://www.fleetcomplete.com/en/news/fleet-complete-acquires-ecofleet-advancing-its-expansion-in-europe/) inSkandinavien und den baltischen Staaten seine internationaleExpansion weiter vorangetrieben. Die Subscriber-Base von FleetComplete ist mit der Akquisition zu Beginn dieses Jahres auf über110.000 in Europa und global auf über 400.000 Abonnenten geklettert.Die neue Carrier-Partnership mit Deutsche Telekom (https://www.fleetcomplete.com/en/news/telekom-partners-with-fleet-complete/) inDeutschland hat derweil den Zugang zu 5 Millionen gewerblichgenutzten Fahrzeuge in der 250 Milliarden Euro schweren Brancheerschlossen."Kanadas IKT-Profis können sehr stolz auf das Wachstum und dieInnovation sein, die sie im vergangenen Jahr hervorgebracht haben,und wir freuen uns, diese wichtige Branche erneut ins wohlverdienteRampenlicht zu rücken", erklärt Wayne Gudbranson, CEO der BranhamGroup.Informationen zu den Branham300Seit 25 Jahren: Auflistung der stärksten IKT-Unternehmen in KanadaBranham Group Inc., ein weltweit tätiges Analysten- undMarketing-Unternehmen für die Informations- undKommunikationstechnologie-(IKT)-Industrie, feiert 2018 das 25-jährigeBestehen der Branham300, der bekanntesten und meistgenutzten, nachUmsatz gelisteten Rangfolge der führenden IKT-Unternehmen in Kanada.Die Auflistung zeigt auch die wichtigsten multinationalenIKT-Unternehmen, die in Kanada tätig sind, sowie die 'Up and ComingFirms', die jungen kanadischen Unternehmen, die nach Einschätzung derBranham Group bald große Erfolge erzielen werden. Das Ranking derBranham Group ist einzigartig, da es sich hier um die einzigeumfassende Liste handelt, die sowohl öffentliche als auch privateUnternehmen in Kanada erfasst.Informationen zu Fleet Complete®Fleet Complete® ist ein führender globaler Anbieter von ConnectedVehicle-Technologie, der Lösungen für Fuhrpark-, Asset- und MobileWorkforce Management bereitstellt. Das Unternehmen betreut rund500.000 Abonnenten und mehr als 30.000 Unternehmen in Kanada, denUSA, Mexiko, Australien, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg,Österreich, Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen,Estland, Lettland und Litauen, und unterhält wichtigeVertriebspartnerschaften mit AT&T in den USA, TELUS in Kanada,Telstra in Australien, und Deutsche Telekom (T-Mobile) in mehrereneuropäischen Ländern. Fleet Complete® ist nach wie vor eines der amschnellsten wachsenden Unternehmen weltweit und hat zahlreicheAuszeichnungen für Innovation und Wachstum erhalten. WeitereInformationen finden Sie unter fleetcomplete.com(http://www.fleetcomplete.com)David Prusinski, EVP, Sales and Marketing, Fleet Complete,david.prusinski@fleetcomplete.com, marketing@fleetcomplete.comOriginal-Content von: Fleet Complete, übermittelt durch news aktuell