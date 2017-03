Fleet Complete kauft BigRoad

Toronto (ots/PRNewswire) -Übernahme von BigRoad macht Fleet Complete zum Marktführer bei derEinhaltung der Bestimmungen für Betriebsstundenerfassung undElectronic Logging DevicesFleet Complete®, ein global führender IdD-Anbieter fürFlotten-Telematik und Technologie für Mobiles Mitarbeiter-Management,setzt mit der Übernahme von BigRoad, einem führenden Anbieter vonCompliance-Lösungen für Betriebsstundenerfassung und die Einhaltungregulatorischer Auflagen, sein Wachstum fort. Über die Einzelheitendes Geschäfts wurde Stillschweigen vereinbart. Dank dieserPartnerschaft kann Fleet Complete Nordamerikas beste Plattformen fürdie Bestimmungen für Electronic Logging Devices (ELD) anbieten.BigRoad, das seinen Sitz im florierenden IT-Gewerbegebiet vonWaterloo hat, dem "kanadischen Silicon Valley", wurde in der Absichtgegründet, die Nutzfahrzeugbranche bei der Einhaltung der neuenBestimmungen zu Betriebsstunden zu unterstützen. Mit der BigRoadMobile App brachte das Unternehmen eine der ersten mobilenAnwendungen zur Betriebsstundenerfassung auf den Markt, und mit über480.000 Downloads ist das Programm heute die am meistenheruntergeladene Anwendung in diesem Segment. Sie wird auf GooglePlay und auf iTunes hoch gelobt, was die Vorrangstellung auf demMarkt nur noch weiter zementiert.Im Vorgriff auf die Pflicht, ein ELD zu führen, hat BigRoad zudemDashLink veröffentlicht, ein an den Motor gekoppeltes ElectronicLogging Device, das Besitzern/Betreibern wie auch kommerziellenFlotten eine skalierbare, bezahlbare und leicht zu bedienende Lösungan die Hand gibt, mit der sie die demnächst in Kraft tretendenAnforderungen der FMCSA und des kanadischen Transportministeriumserfüllen. Heute nutzen über 30.000 Flotten in Nordamerika BigRoad, umbereits vor der vorgegebenen Deadline die ELD-Auflagen zu erfüllen."Wir freuen uns sehr über die Transaktion", sagte Jake McGuire,Vice President of Sales, Marketing and Customer Success bei BigRoad."BigRoad hat sich etabliert in den Bereichen Einhaltung vonBetriebsstunden und ELD. Dank der Unterstützung durch dieIdD-Plattform von Fleet Complete bin ich zuversichtlich, dass wirauch weiterhin die Kundenerwartungen übertreffen und die marktweitbesten Lösungen für ELD und vernetzte Fahrzeuge anbieten werden."Mit der Übernahme von BigRoad setzt Fleet Complete seinexplosionsartiges Wachstum fort, nachdem das Unternehmen 2015 nachEuropa und 2016 nach Australien expandiert war. Dass Fleet Completekürzlich als einer der 100 besten Arbeitgeber im Großraum Torontoausgezeichnet wurde, unterstreicht, dass das Unternehmen zu denprogressivsten Arbeitsplätzen in der IT-Industrie zählt. Mit einerüberlegenen und beispiellos umfangreichen Telematik-Plattform zieltFleet Complete auf die globale Marktführerschaft ab. Durch diePartnerschaft mit BigRoad positioniert sich das Unternehmen alsführend bei Lösungen für ELD und Betriebsstunden."Big Road ist ein beeindruckendes Unternehmen, das mitlaserscharfer Konzentration daran gearbeitet hat, zum Branchenführerbei der Einhaltung der ELD-Auflagen aufzusteigen", sagteFleet-Complete-CEO Tony Lourakis. "BigRoads fahrerfreundliche undüppig ausgestattete Anwendung schlägt die Konkurrenz in SachenNutzerfreundlichkeit und Konnektivität. Sie wird eine großartigeErgänzung unserer integrierten Plattform sein und dafür sorgen, dassdie Fleet-Complete-Kunden die zuverlässigste und beste Lösung fürBetriebsstundenauflagen erhalten."Unterstützt von Fleet Completes umfassender IdD-Infrastruktur wirdBigRoad weiterhin unter dem Markennamen BigRoad auf dem Markt aktivsein und seine Produkte direkt an Betreiber/Besitzer und Flottenverkaufen. Die integrierte Fleet-Complete-BigRoad-Plattform dagegenwird über die nordamerikanischen Partnerkanäle AT&T und TELUSvertrieben werden."Wir nutzen den gewaltigen Erfolg von BigRoad und verknüpfen ihnmit den starken Partnerschaften, die Fleet Complete mit NordamerikasMobilfunkelite unterhält. Auf diese Weise können wir den größten Teildes über vier Millionen Lkw-Fahrer umfassenden Markts erreichen",sagte Lourakis. "Dank dieser Integration werden all unsere Kunden -von einzelnen Lkw-Fahrern bis hin zu großen kommerziellen Flotten -vor Ablauf der Frist im Dezember 2017 mit den branchenweit bestenLösungen zur Einhaltung der ELD-Bestimmungen ausgerüstet sein."Weitere Informationen über Fleet Complete erhalten Sie auffleetcomplete.com (http://www.fleetcomplete.com/), weitereInformationen über BigRoad auf bigroad.com (http://www.bigroad.com).Informationen zu Fleet Complete®Fleet Complete® aus Toronto ist ein global agierender Anbieter vonsystemrelevanten IdD-Lösungen für Flotten-, Asset- und MobilesMitarbeitermanagement. Seit 2000 bedient Fleet Complete über 8000Firmen aus aller Welt mit Managementlösungen für den Flottenbetrieb,das Fleet-Tracking und die Verwaltung mobiler Ressourcen. Mit AT&T inden USA und TELUS in Kanada unterhält das Unternehmen wichtigeVertriebspartnerschaften. Fleet Complete gehört zu den am schnellstenwachsenden Unternehmen Nordamerikas und hat zahlreiche Preise fürInnovationen und Wachstum gewonnen.Informationen zu BigRoadBigRoad (https://www.bigroad.com/) bietet innovative undanwenderfreundliche Lösungen an, die es Tausenden Fahrern und Flottenin ganz Nordamerika erleichtern, Sicherheitsauflagen und andereBestimmungen einzuhalten. Das ELD-geeignete DashLink(https://www.bigroad.com/dashlink) von BigRoad ist die zuverlässigsteund kostengünstigste Lösung, die zur Einhaltung der ELD-Auflagen zurVerfügung steht. Mit mehr als 480.000 Downloads ist die BigRoadMobile App (https://www.bigroad.com/driver-home) sowohl bei Androidals auch bei iOS die Nummer eins unter den elektronischen Logbüchernfür Berufsfahrer. Die BigRoad Web App(https://www.bigroad.com/get-started) verhilft Flotten mitEchtzeit-Daten und Risiko-Benachrichtigungen zu maximaler operativerEffizienz. Mehr als 30.000 Flotten arbeiten mit BigRoad inCompliance-Fragen zusammen.David PrusinskiEVP, Sales and Marketing, Fleet Completedavid.prusinski@fleetcomplete.commarketing@fleetcomplete.comOriginal-Content von: Fleet Complete, übermittelt durch news aktuell