Fleet Complete jetzt über T-Mobile Austria verfügbar

Toronto, Kanada (ots/PRNewswire) -Fleet Complete kommt nach Österreich und baut sein europäischesGeschäft ausFleet Complete®, ein führender globaler Anbieter von Technologienfür die Flottentelematik und das Mobile-Workforce-Management, hatoffiziell seine Partnerschaft mit dem österreichischenMobilfunkanbieter T-Mobile Austria bekannt gegeben. Die neueKooperation ermöglicht innovative IoT-Produkte und -Services undbereichert den österreichischen Markt mit einem innovativen Portfolioan Managementlösungen, das Unternehmen eine einheitliche Steuerungund Verbindung ihrer Flottenfahrzeuge, mobilen Geräte und Mitarbeiterim Außendienst bietet.Mit seiner neuen europäischen Zentrale in den Niederlandenermöglicht Fleet Complete Unternehmen und Flottenmanagern, ihreProduktivität zu verbessern, die Betriebskosten zu senken,effizientere Entscheidungen bei der Planung und Abfertigung zutreffen und das Ergebnis zu optimieren. "Die Suite vereint dieStärken der zwei erstklassigen IoT-Serviceplattformen und stellt soeine überragende Kundenerfahrung sicher", sagt Sjors de Kruijf, VPSales & Marketing für Fleet Complete Europe. "Wir wissen, welcheBedürfnisse und Herausforderungen unsere Kunden in den Niederlanden,Belgien und Österreich haben. Daher haben wir uns mit dem bestenMobilfunkbetreiber in der Region zusammengeschlossen.""Der Erfolg unserer Kunden ist uns wichtig", sagt Maria Zesch, CCOT-Mobile Austria. "Mit T-Mobile Fleet Complete bieten wir eineintegrierte, durchgängige Plattform, die sich ganz flexibel an dieAnforderungen unserer Kunden anpassen lässt. In Kombination mitunserem österreichweiten Mobilfunknetz und unserer Infrastrukturbieten wir mit Fleet Complete somit eine Lösung, die deutlichenMehrwert für unsere Kunden schafft."Mit mehr als 8.000 Kunden weltweit zählt Fleet Complete zu denführenden Anbietern auf dem nordamerikanischen Markt. Dieser Erfolgberuht nicht zuletzt auf zahlreichen exklusiven Partnerschaften mitgroßen Telekommunikationsanbietern wie Telus in Kanada, AT&T in denUSA und Telstra in Australien. Durch die Zusammenarbeit mit T-MobileAustria profitieren Fleet Complete-Kunden von der Zuverlässigkeiteines großen Mobilfunkanbieters, der über ein sicheres landesweitesNetzwerk sowie zahlreiche Vertriebspunkte verfügt und das FleetComplete-Portfolio an branchenführenden Lösungen und personalisiertemKundensupport ideal ergänzt."Wir freuen uns wirklich sehr, T-Mobile als neuen Geschäftspartnerin Europa an unserer Seite zu haben", so Tony Lourakis, CEO von FleetComplete. "Unsere Organisationen haben eine ähnliche Kultur: Wirmöchten beide die bestmögliche Kundenerfahrung schaffen undgleichzeitig unsere Kunden dabei unterstützen, erfolgreich zu sein.Ich bin überzeugt davon, dass unsere Kunden in Österreich voll undganz von dieser Partnerschaft profitieren werden."Über Fleet Complete®Das in Toronto ansässige Unternehmen Fleet Complete® ist einglobaler IoT-Anbieter von geschäftskritischen Lösungen für dasFlotten-, Asset- und Mobile-Workforce-Management. Seit über sechzehnJahren stellt Fleet Complete mehr als 8.000 Unternehmen aus allerWelt erstklassige Lösungen für die Disposition, das Flotten-Trackingsowie das mobile Ressourcenmanagement bereit. Mit AT&T in den USA,TELUS in Kanada, Telstra in Australien und T-Mobile in Europa kanndas Unternehmen auf wichtige Vertriebspartner zurückgreifen. FleetComplete zählt in seiner Branche zu den wachstumsstärkstenUnternehmen in Nordamerika und hat seit seiner Gründung im Jahr 2000(damals noch Complete Innovations Inc.) zahlreiche Auszeichnungen fürInnovation und Wachstum erhalten. Weitere Informationen finden Sieunter fleetcomplete.com (http://www.fleetcomplete.com/).Über T-Mobile AustriaT-Mobile Austria ist mit 4,3 Millionen Kunden und rund 1.300Mitarbeitern der zweitgrößte Mobilfunkanbieter Österreichs. Mit denMarken T-Mobile und tele.ring spricht T-Mobile unterschiedlicheZielgruppen an, vom privaten Smartphone-Konsumenten überEin-Personen-Unternehmen bis zur börsennotierten Aktiengesellschaft.Als Teil der Deutschen Telekom Gruppe profitiert T-Mobile dabeivon der Innovationskraft und der finanziellen Stabilität desKonzerns, einem der global größten Player im Telekom-Markt. ImGeschäftsjahr 2015 erzielte der Konzern einen Umsatz von 69,2Milliarden Euro. T-Mobile Austria fungiert für die gesamte DeutscheTelekom Gruppe u.a. als M2M-Experte (Machine-to-Machine). Für denGeschäftskundenbereich bietet T-Mobile umfangreiche Lösungen durchseine internationale Kompetenz bei Cloud Services an.David PrusinskiEVP, Sales and Marketing, Fleet Completedavid.prusinski@fleetcomplete.commarketing@fleetcomplete.comSjors de KruijfVP, Sales and Marketing, Fleet Complete Europesjors.dekruijf@fleetcomplete.comT-Mobile Austria GmbHLev RatnerPR Manager ProductsM.: 0676 8200 7007lev.ratner@t-mobile.at