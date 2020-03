Fleet Complete baut Kooperation im Bereich OEM mit Ford Data Services(TM) aus

Toronto (ots/PRNewswire) - Software von Fleet Complete ist jetzt mit Ford DataServices(TM) integriert, um für Fahrzeuge von Ford in den USATelematik-Kapazitäten bereitzustellen. Diese Integration optimiert das Umfeldfür die Kunden und sorgt für nahtlose Konnektivität durch Nutzung dereingebauten Hardware von Ford.Fleet Complete eröffnet mehr Kunden mittels OEM-Integration Zugriff aufFuhrpark-Telematik und erweitert seine Reichweite auf dem Markt für eineStrategie beschleunigten Wachstums beträchtlich.- Die Integration von Fleet Complete mit Ford ist Teil des kundenorientiertenAnsatzes des Unternehmens, in dessen Rahmen Telematikdienste für mehrFuhrparkbetreiber verfügbar werden. Die schlüsselfertige Lösung ermöglichtgemeinsamen Kunden die Optimierung des Erwerbs, da keine weitere Hardware mehrinstalliert werden muss.Ab März 2020 verfügen sämtliche Fahrzeuge des Baujahres 2020 von Ford überHardware, die bereit für Telematik ist, und haben Zugriff auf die Plattform vonFleet Complete, ohne dass weitere Hardware und einschlägige Kosten anfallen.Ford Data Services(TM) sorgt für nahtlose Konnektivität zwischen der eingebautenund extrem sicheren Hardware von Ford und der Telematiksoftware von FleetComplete, damit Betreiber von Fuhrparks korrekte Fahrzeugdaten erfassen sowieMöglichkeiten zur Kostensenkung, höheren Sicherheit und verbessertenBetriebstätigkeit finden können."Wir sind über die Zusammenarbeit mit Ford sehr erfreut, die Firmen mit kleinenoder großen Fuhrparks eine schlüsselfertige Lösung an die Hand gibt, welche fürZugriff auf eine breite Palette von Daten über ihre mobilen Ressourcen auf derStraße und im Einsatz sorgt. Dazu gehören Produktivität und Zustand vonFahrzeugen, Standortdaten und Routenoptimierung, Kraftstoffverbrauch undWartung", kommentiert Tony Lourakis, der CEO von Fleet Complete. "Diesewichtigen Parameter für Fuhrparks sind entscheidend, damit Firmen bessereSicherheitsprogramme einführen, größere Kostenreduzierungen umsetzen und mittelsverbesserten Kundendienstes mehr geschäftliche Gelegenheit schaffen können."Die Lösung wird Neukunden und Stammkunden von Fleet Complete nutzen. Entscheidetder Kunde sich für ein Fahrzeug von Ford, dessen Hardware bereit für Telematikist, kann er sein Fahrzeug sehr schnell auf der Plattform von Fleet Completeeinrichten."Ford engagiert sich dafür, Kunden mit Fuhrparks umwälzende Lösungen anzubieten,damit sie mehr aus ihren Fahrzeugen herausholen können", sagte Michelle Moody,Director of Marketing bei Ford Commercial Solutions. "Wir sind erfreut, FleetComplete als autorisierten Anbieter von Ford Data Services(TM) willkommen zuheißen. Betreiber von Ford-Fuhrparks haben so nahtlose Integration mit ihrenTelematikdiensten. Die Telematikplattform von Fleet Complete bietet insämtlichen Fahrzeugen von Ford des Baujahres 2020 umfassende Daten überLeistungen des Fuhrparks und Verhalten der Fahrer, um reibungslosen Betrieb undgeschäftliches Wachstum zu ermöglichen."Weitere Informationen über Ford Commercial Solutions erhalten Sie unterhttps://www.commercialsolutions.ford.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2745212-1&h=913176139&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2745212-1%26h%3D2404904519%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.commercialsolutions.ford.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.commercialsolutions.ford.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.commercialsolutions.ford.com%2F)Informationen zu Fleet Complete®Fleet Complete® ist ein führender, weltweit tätiger Anbieter von Technologie fürvernetzte Fahrzeuge und stellt entscheidende Lösungen in den Bereichen Fuhrpark-und Asset-Management sowie Verwaltung mobiler Belegschaften bereit. DasUnternehmen bedient in Kanada, den USA, Mexiko, Australien und Europa ca.600.000 Abonnenten und mehr als 40.000 Firmen. Das Unternehmen unterhältwichtige Vertriebspartnerschaften mit AT&T in den USA und Mexiko, TELUS inKanada, Telstra in Australien sowie der Deutschen Telekom (T-Mobile) inzahlreichen europäischen Ländern. Fleet Complete pflegt starkeOEM-Partnerschaften mit weltweiten Marktführern, darunter Cummins, Ford, GeneralMotors, Mitsubishi Australia und Toyota. Es zählt weiterhin zu den amschnellsten wachsenden Unternehmen weltweit und hat zahlreiche Auszeichnungenfür Innovation und Wachstum erhalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2745212-1&h=2097516715&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2745212-1%26h%3D3784636588%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fleetcomplete.com%252F%26a%3Dfleetcomplete.com&a=fleetcomplete.comInformationen zur Ford Motor CompanyDie Ford Motor Company ist eine globale Gesellschaft mit Sitz in Dearborn(Michigan). Das Unternehmen konstruiert, produziert, vermarktet und wartet einevollständige Reihe von PKWs, LKWs, SUVs und Elektrofahrzeugen unter der MarkeFord sowie von Luxusfahrzeugen unter der Marke Lincoln. Die Ford Motor CreditCompany bietet Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen bemüht sich umführende Positionen in den Bereichen Elektrifizierung, autonome Fahrzeuge undMobilitätslösungen. Ford beschäftigt weltweit ca. 191.000 Mitarbeiter. WeitereInformationen über Ford und dessen Produkte sowie die Ford Motor Credit Companyerhalten Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2745212-1&h=2377345856&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2745212-1%26h%3D4182397993%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.corporate.ford.com%252F%26a%3Dwww.corporate.ford.com&a=www.corporate.ford.com .David Prusinski, EVP, Sales and Marketing, Fleet Complete,marketing@fleetcomplete.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/119291/4543331OTS: Fleet CompleteOriginal-Content von: Fleet Complete, übermittelt durch news aktuell