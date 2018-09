Fleet Complete 2018 zum 10. Mal in Folge auf der Growth 500-Liste

Toronto (ots/PRNewswire) -Canadian Business präsentiert die 30. jährliche Liste der amschnellsten wachsenden Unternehmen Kanadas und platziert FleetComplete auf Rang 221.Canadian Business und Maclean's haben heute Fleet Complete® aufPlatz Nr. 221 der 30. jährlichen Liste der am schnellsten wachsendenUnternehmen Kanadas, Growth 500, gesetzt. Fleet Complete war im Jahr2017 auf Rang 363 und sprang somit 142 Plätze nach vorne. DasUnternehmen wird damit zum 10. Mal in Folge auf der Liste der amschnellsten wachsenden Unternehmen Kanadas geführt.Growth 500 wird von den führenden Medienmarken für Geschäfts- undZeitgeschehen in Kanada herausgegeben und bewertet kanadischeUnternehmen nach ihrem Umsatzwachstum der vergangenen fünf Jahre.Fleet Complete wurde mit einem Umsatzwachstum von 321 % in fünfJahren in die Liste aufgenommen."Die Unternehmen auf der Growth 500-Liste für das Jahr 2018 sindwirklich bemerkenswert. Ihre Geschichten zeigen Weitsicht, Innovationund kluges Management und dienen als Grundlage für den Aufbau eineserfolgreichen Geschäfts in der heutigen Zeit", so Deborah Aarts,Program Manager bei Growth 500. "Unser Programm für die amschnellsten wachsenden Unternehmen Kanadas geht nun ins 30. Jahr undes ist ermutigend zu sehen, dass das Unternehmertum in diesem Landgesünder ist als je zuvor.""Wir bei Fleet Complete fühlen uns sehr geehrt, zehn Jahre inFolge auf der Growth 500-Rangliste geführt zu werden", so TonyLourakis, CEO von Fleet Complete. "Unser Unternehmen hat imvergangenen Jahr ein enormes Wachstum erlebt und wir haben unseregeschäftlichen Grenzen schneller erweitert. Diese Leistung spiegeltdie Stärke unseres Produkts und das Engagement unseres Teams wider.Ich freue mich sehr auf das kommende Jahr, wenn wir neue Produkte wieVision in unseren internationalen Märkten einführen."Im Juli dieses Jahres wurde Fleet Complete außerdem zum zehntenMal in Folge auf der Liste der Branham300 Top Performing TechnologyCompanies aufgeführt. Bei Berg Insights belegt Fleet Complete lautder Anzahl aktiver Abonnenten Platz 9 in Nord-, Mittel- undSüdamerika. Weltweit verfügt das Unternehmen über rund 500.000 aktiveEinheiten und ist weiterhin ein bevorzugter Partner für OEMs wieGeneral Motors und Phillips Connect Technologies.Die Growth 500-Gewinner werden in einer speziellen Printausgabevon Canadian Business zusammen mit dem Maclean's-Magazin sowie onlineauf CanadianBusiness.com (http://www.canadianbusiness.com/) undGrowth500.ca (http://www.growth500.ca/) vorgestellt.Fleet Complete im Internet: fleetcomplete.comFolgen Sie uns auf Facebook: @FleetCompleteFolgen Sie uns auf Twitter: @fleetcompleteInformationen zu Growth 500Seit 30 Jahren ist die Growth 500-Liste das angesehenste undeinflussreichste Ranking für unternehmerische Leistungen in Kanada.Auf der Growth 500-Liste, die früher als PROFIT 500 bekannt war,werden die am schnellsten wachsenden, erfolgreichsten UnternehmenKanadas nach fünfjährigem Umsatzwachstum bewertet. Growth 500 wirdvon Canadian Business herausgegeben. Die Gewinner werden in einerspeziellen Growth 500-Printausgabe von Canadian Business (zusammenmit der Oktoberausgabe des Maclean's-Magazins) und online aufGrowth500.ca und CanadianBusiness.com vorgestellt. WeitereInformationen zum Ranking finden sie auf Growth500.ca(http://www.growth500.ca/).Informationen zu Canadian BusinessCanadian Business wurde 1928 gegründet und ist die älteste undvertrauenswürdigste Wirtschaftspublikation des Landes. Sie ist dieführende Medienmarke des Landes für Führungskräfte und leitendeAngestellte. Sie fördert den Erfolg der kanadischen Wirtschaftselitemit Konzentration auf die Dinge, die am wichtigsten sind: Führung,Innovation, Geschäftsstrategie und Managementtaktiken. WeitereInformationen finden Sie auf CanadianBusiness.com(http://www.canadianbusiness.com/).Informationen zu Fleet CompleteFleet Complete® ist ein führender weltweiter Anbieter fürvernetzte Fahrzeugtechnologie und liefert erfolgskritische Lösungenfür das Flotten-, Asset- und mobile Personalmanagement. DasUnternehmen stellt Lösungen für ca. 500.000 Abonnenten und über30.000 Firmen in Kanada, den USA, Mexiko, Australien, denNiederlanden, Belgien, Luxemburg, Österreich, Deutschland, Dänemark,Schweden, Finnland, Norwegen, Estland, Lettland und Litauen zurVerfügung. Mit AT&T in den USA und TELUS in Kanada, Telstra inAustralien und der Deutschen Telekom (T-Mobile) in mehrereneuropäischen Ländern unterhält das Unternehmen wichtigeVertriebspartnerschaften. Fleet Complete gehört zu den am schnellstenwachsenden Unternehmen weltweit und hat zahlreiche Auszeichnungen fürInnovationen und Wachstum erhalten. David Prusinski, Executive Vice President für Vertrieb und Marketing bei Fleet Complete,
david.prusinski@fleetcomplete.com,
marketing@fleetcomplete.com