FleetCor: Aktienanalyse vom 16.07.2018

An der Börse New York schloss die FleetCor-Aktie am 13.07.2018 mit dem Kurs von 220,23 USD. Die FleetCor-Aktie wird dem Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" zugeordnet.

FleetCor haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 50,95 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt FleetCor damit 37,15 Prozent über dem Durchschnitt (13,79 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Specialty Finance" beträgt 19,46 Prozent. FleetCor liegt aktuell 31,48 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 12 Analystenbewertungen für die FleetCor-Aktie abgegeben. Davon waren 11 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die FleetCor-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu FleetCor vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 219,83 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -0,18 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (220,23 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält FleetCor somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist FleetCor mit einem Wert von 33,64 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Specialty Finance" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 123,27 , womit sich ein Abstand von 73 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.