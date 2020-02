Flavors & Fragrances: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "International Flavors & Fragrances Inc.":

An der Börse New York notiert die Aktie Flavors & Fragrances am 16.02.2020, 14:08 Uhr, mit dem Kurs von 135.81 USD. Die Aktie der Flavors & Fragrances wird dem Segment "Spezialchemikalien" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Flavors & Fragrances einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Flavors & Fragrances jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Flavors & Fragrances ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Flavors & Fragrances-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 84,69, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 41,61, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Flavors & Fragrances für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Flavors & Fragrances für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Flavors & Fragrances insgesamt ein "Sell"-Wert.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Flavors & Fragrances beläuft sich mittlerweile auf 129,44 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 135,86 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +4,96 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 131,09 USD. Somit ist die Aktie mit +3,64 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".