Flaute im deutschen Chemiegeschäft / VCI-Bericht zur wirtschaftlichen Lage der Branche im 2. Quartal 2019

Frankfurt/Main (ots) -- Branchenproduktion sinkt um 0,7 Prozent im Vergleich zumVorquartal- Chemikalienpreise steigen um 0,6 Prozent- Branchenumsatz stagniert- Prognose: Keine Belebung im zweiten Halbjahr erwartetDas zweite Quartal 2019 ist für die chemisch-pharmazeutischeIndustrie enttäuschend verlaufen. Das geht aus dem aktuellenQuartalsbericht hervor, den der Verband der Chemischen Industrie(VCI) veröffentlicht hat. Produktion und Kapazitätsauslastung inDeutschlands drittgrößter Industriebranche gingen demnach leichtzurück. Deshalb stagnierte der Umsatz, obwohl die Preise für Chemie-und Pharmaprodukte erneut zulegten. Hauptursache für die verhalteneChemiekonjunktur war die deutsche Industrieproduktion, die das vierteQuartal in Folge zurückging. Das sorgte für eine schwächereInlandsnachfrage nach Chemikalien. Auch aus Europa, dem wichtigstenAuslandsmarkt, gingen zuletzt weniger Bestellungen ein. Aus diesemGrund konnte das Auslandsgeschäft insgesamt nur leicht zulegen.VCI-Präsident Hans Van Bylen sagt zur Lage derchemisch-pharmazeutischen Industrie: "Die erwartete Erholung derdeutschen Industriekonjunktur in der zweiten Jahreshälfte bleibt aus.Die Unternehmen rechnen aktuell nicht mehr mit einer Belebung desdeutschen und europäischen Chemiegeschäfts. Vom Handel mit den USAund Asien sind wegen der geopolitischen Risiken nur geringeWachstumsimpulse zu erwarten."PrognoseIn diesem Umfeld geht der VCI nun für 2019 von einemProduktionsrückgang in der Chemie- und Pharmaindustrie um 6 Prozentaus. Die Chemikalienpreise steigen im Gesamtjahr voraussichtlich um 1Prozent. Der Branchenumsatz wird um 5 Prozent auf rund 193 MilliardenEuro sinken.ProduktionIm zweiten Quartal 2019 ist die Chemieproduktion im Vergleich zumVorquartal um 0,7 Prozent zurückgegangen. Gegenüber dem Vorjahr sankdie Produktion um 8,8 Prozent, wobei dieser Wert durch den bekanntenSondereffekt im Pharmabereich überzeichnet ist. DieKapazitätsauslastung der Branche verringerte sich auf 83,4 Prozent.ErzeugerpreiseChemisch-pharmazeutische Produkte haben sich im zweiten Quartal2019 um 0,6 Prozent verteuert. Im Vergleich zum Vorjahr betrug diePreissteigerung 1,8 Prozent.UmsatzDer Branchenumsatz stagnierte von April bis Juni im Vergleich zumVorquartal bei 48 Milliarden Euro. Im Inland gingen die Erlöse wegender schwachen Industriekonjunktur um 1 Prozent zurück, während dasAuslandsgeschäft um 0,8 Prozent zulegen konnte. Das Vorjahresniveauverfehlte der Branchenumsatz mit einem Minus von 4,3 Prozentdeutlich.BeschäftigungDie Beschäftigtenzahl in der chemisch-pharmazeutischen Industrieist im zweiten Quartal 2019 stabil geblieben. Die Unternehmen derBranche haben derzeit 464.800 Mitarbeiter. Das ist ein Plus von 0,5Prozent im Vergleich zum Vorjahr.HinweisDen vollständigen VCI-Quartalsbericht 2/2019 finden Sie unterwww.vci.de im Pressebereich zum Download.Über den VCIDer Verband der Chemischen Industrie (VCI) vertritt diewirtschaftspolitischen Interessen von rund 1.700 deutschenChemieunternehmen und deutschen Tochterunternehmen ausländischerKonzerne gegenüber Politik, Behörden, anderen Bereichen derWirtschaft, der Wissenschaft und den Medien. Der VCI steht für mehrals 90 Prozent der deutschen Chemie. 2018 setzte die Branche 203Milliarden Euro um und beschäftigte rund 462.500 Mitarbeiter.