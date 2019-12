Flaute in der Windenergie bedroht Versorgungssicherheit / VDI fordert stärkeren Zubau von Windkraftanlagen und mehr Einbindung der Bevölkerung

Düsseldorf (ots) - Obwohl die Bundesregierung den Anteil der erneuerbarenEnergien auf 65 Prozent des Bruttostromverbrauchs bis 2030 erhöhen will, sinddie Genehmigungen für Windkraftanlagen in den vergangenen drei Jahren um fastdrei Viertel gesunken. Seit Inkrafttreten des ersten Erneuerbare-Energien-Gesetz(EEG) im Jahr 2000 wurde in keinem Jahr weniger Windenergieleistung installiertals in 2019. Das sieht der VDI problematisch: "Wir betrachten diese Entwicklungmit wachsender Sorge, gerade auch mit Blick auf die Gewährleistung derVersorgungssicherheit in den Jahren 2022/23, wenn jetzt der Ausbau derWindenergie fast zum Erliegen kommt", so Prof. Dr.-Ing. Harald Bradke,Vorsitzender der VDI-Gesellschaft Energie und Umwelt.Der Zubau von Onshore-Windkraftanlagen ist im ersten Halbjahr 2019 auf 86Anlagen bzw. 287 Megawatt installierter Leistung zurückgegangen. Wenn manzusätzlich den Rückbau von Windkraftanlagen berücksichtigt, ergibt sich geradeeinmal ein Nettozubau von 231 Megawatt - weit weg von den benötigten vierGigawatt.Der VDI fordert daher, zügig die derzeit bestehenden Hemmnisse zum Ausbau derWindenergie zu überwinden. Aus Sicht des VDI sind dazu vor allem vier Ansätzenotwendig:- Örtlich individuell festgelegte Abstandregelungen stattbundesweiten Vorgaben- Änderung der Abstandsregelungen für Radaranlagen derFlugsicherung- Beteiligung der betroffenen Bürger bzw. Gemeinden an örtlichenWindkraftanlagen zur Erhöhung der Akzeptanz durch beispielsweiseeine stärkere Beteiligung der Gemeinden an den finanziellenErträgen der Anlagen- Vereinfachung von GenehmigungsverfahrenDie derzeit stockenden Genehmigungsverfahren sind größtenteils bedingt durchKlagen aufgrund von Natur- und Artenschutz, militärischen Belangen sowieRadaranlagen für die Flugsicherung. Insbesondere der Prüfbereich von 10 bis 15Kilometer um Radaranlagen ist ein international einzigartiges Hindernis. Auchdie im Referentenentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums geplanteAbstandsregelung von 1000 Metern ab fünf Häusern schadet dem Ausbau derWindkraft und trägt nicht dazu bei, die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen.Die Potenziale an installierter Leistung aus Windkraftanlagen werden daher inallen Bundesländern bei weitem nicht erreicht.Derzeit hat die Windenergiebranche in Deutschland eine gute Position auf denWeltmärkten und sichert damit zukunftsorientierte Arbeitsplätze. Allerdings hatder Arbeitsplatzabbau bereits begonnen und es droht ein ähnliches Szenario wieim Bereich der Fotovoltaik, wo China den Markt übernommen hat.Der VDI - Sprecher, Gestalter, NetzwerkerDie Faszination für Technik treibt uns voran: Seit 160 Jahren gibt der VDIVerein Deutscher Ingenieure wichtige Impulse für neue Technologien undtechnische Lösungen für mehr Lebensqualität, eine bessere Umwelt und mehrWohlstand. Mit rund 145.000 persönlichen Mitgliedern ist der VDI der größtetechnisch-wissenschaftliche Verein Deutschlands. Als Sprecher der Ingenieure undder Technik gestalten wir die Zukunft aktiv mit. Mehr als 12.000 ehrenamtlicheExperten bearbeiten jedes Jahr neueste Erkenntnisse zur Förderung unseresTechnikstandorts. Als drittgrößter technischer Regelsetzer ist der VDI Partnerfür die deutsche Wirtschaft und Wissenschaft.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner in der VDI-Pressestelle:Stephan BerendsTelefon: +49 211 6214-276E-Mail: presse@vdi.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/16368/4462355OTS: VDI Verein Deutscher IngenieureOriginal-Content von: VDI Verein Deutscher Ingenieure, übermittelt durch news aktuell