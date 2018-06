Flatrate für Alle: Verbesserte Tarifoptionen bei ALDI TALK

Essen / Mülheim an der Ruhr (ots) -ALDI TALK Kunden können sich freuen: ALDI SÜD und ALDI Nordstellen die ALDI TALK Kombi- und Musik-Pakete auf All-Net-Flat um.Damit profitieren Kunden bei allen Prepaid-Paketen vonStandard-Gesprächen und SMS ohne Limitierung. In diesem Zuge schaltenALDI SÜD und ALDI Nord erstmals einen gemeinsamen TV-Spot zu einemArtikel aus dem Standardsortiment.Nachdem ALDI erst im Februar das Datenvolumen in den ALDI TALKTarifoptionen erhöht hat, können sich Kunden jetzt über weitereVorteile freuen. Alle Bestands- und Neukunden erhalten in den ALDITALK Kombi- und Musik-Paketen neben der Internet-Flatrate mitinkludiertem High-Speed-Datenvolumen nun auch eine Flatrate fürsTelefonieren und SMS. Dadurch gibt es keine Limitierung mehr fürStandard-Gespräche und -SMS in alle deutschen Netze und imEU-Ausland. Die bereits gebuchten Pakete der Bestandskunden werdenzum 5. Juni automatisch auf die verbesserten Tarifoptionenumgestellt.Für die Bewerbung des neuen ALDI TALK Tarifs nutzen ALDI SÜD undALDI Nord erstmals auch Fernsehwerbung. Der neue 25-sekündige TV-Spot"Ist für Dich" läuft in der Zeit vom 8.-17.06.2018 im deutschenFernsehen.Die Tarifanpassungen im ÜberblickMit der Änderung gehen auch neue Namen bei den ALDI TALK Paketeneinher. Die bisherigen Pakete 300 und 600 heißen ab sofort Paket Sund M. Das Paket All-Net-Flat erhält den Namen Paket L. DieVerbesserungen gelten auch für die ALDI TALK Musik-Pakete, dieebenfalls eine Flatrate für Gespräche und SMS enthalten. DieMusik-Pakete ermöglichen die Nutzung des Musikstreaming-Services ALDIlife Musik powered by napster mit über 40 Millionen Songs und mehrals 20.000 Hörbüchern ohne weiteren Aufpreis. Die verbessertenPrepaid-Optionen sind für jeweils vier Wochen gültig und könnenflexibel von allen Neu- und Bestandskunden hinzugebucht werden. Istvor Ablauf genug Guthaben auf dem Prepaid-Konto vorhanden, soverlängert sich die Laufzeit der Pakete um weitere vier Wochen.Alternativ können die Pakete jederzeit zum Ablauf der Laufzeitabbestellt oder gewechselt werden. Nach wie vor profitieren ALDI TALKKunden beim Datenverkehr von der Verfügbarkeit der LTE-Technologiemit bis zu 21,6 Mbit/s im Download.Die neuen ALDI TALK Pakete S, M und L sowie die Musik-Pakete M undL mit inkludierter All-Net-Flat sind ab dem 5. Juni erhältlich.Weitere Informationen zum neuen ALDI TALK Tarif-Portfolio erhaltenSie unter alditalk.de und in dem beigefügten Factsheet.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Serra Schlesinger, presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Kirsten Geß, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell