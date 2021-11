Flatexdegiro führt provisionsfreien Handel bei Degiro ein - Mehr Gewinn erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Frankfurter Online-Broker Flatexdegiro ködert die Kunden seiner Sparte Degiro mit provisionsfreiem Handel und verspricht sich davon mehr Gewinn. Die neuen Konditionen dürften das Wachstum von Kundenzahl und Transaktionen deutlich beschleunigen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit. Der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebitda) solle dadurch ab 2022 um einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag im Jahr steigen.

Die neuen Konditionen umfassen den Angaben zufolge den provisionsfreien US-Handel in allen Degiro-Märkten sowie den provisionsfreien Handel an führenden lokalen Börsen in Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Schweden und Dänemark. Statt auf Provisionen setzt Degiro auf eine pauschale Bearbeitungsgebühr von 50 Cent je Transaktion und Gebühren für den Währungsumtausch./stw/jha/