FlatexDEGIRO-Aktie: Zu ambitioniert?

Die FlatexDEGIRO-Aktie machte gestern einen großen Kurssprung. Zum Handelsschluss lag die Aktie des Online-Brokers mit knapp über 15 Prozent im Plus. Klingt fantastisch, doch angesichts eines Kursverlustes von fast 50 Prozent in den sechs Monaten zuvor, dürfte sich die Freude der Aktionäre in Grenzen gehalten haben. Trotzdem stellt sich die Frage, was hinter dem gestrigen Kursfeuerwerk steckt?

Wird FlatexDEGIRO übernommen?

Die Nachrichtenagentur Bloomberg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung