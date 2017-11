Flashmob mit Terrakotta-Kriegern beim World Travel Market in London

London (ots/PRNewswire) - Am 6. November 2017 um 10.00 Uhr fand imRahmen des World Travel Market in London ein Flashmob mitTerrakotta-Kriegern statt, der von der Kommission zurTourismusentwicklung der Provinz Shaanxi organisiert wurde.Durchgeführt wurde der Flashmob mit Terrakotta-Kriegern am ExCelLondon von 50 professionellen Darstellern, die sich als chinesischerKaiser Qin Shi Huang, als kaiserliche Konkubinen undTerrakotta-Krieger verkleidet hatten. Die anmutigen Aufführungen vonchinesischen Hoftänzen, wobei hier besonders der vom Vortänzeraufgeführte "Qin Wang Dian Bing"-Tanz (Inspektion der Truppen durchden Kaiser Qin Shi Huang) zu nennen ist, zogen eine große Zahl vonBesuchern an. Viele davon spendeten begeisterten Beifall und wartetenbis zum Ende der Vorführung, um Selfies mit den Darstellern zumachen.Ein Ereignis, ein Fest der KulturDer Terrakotta-Krieger-Flashmob ist eine innovative Idee, mit derdie Aufmerksamkeit auf der ganzen Welt für die vielen einzigartigenAspekte der chinesischen Kultur und Geschichte erhöht werden soll.Die erfolgreiche Durchführung der Veranstaltung war hilfreich, umWerbung für die tiefgreifende Kulturgeschichte zu machen, die mit derProvinz Shaanxi und den einmaligen touristischen Ressourcen, die alsErgebnis der reichen Geschichte der Provinz vorhanden sind, inVerbindung gebracht werden. Die Veranstaltung ist ein wichtigerSchritt auf dem Weg der Transformation der Provinz zu einemweltbekannten Reiseziel für Touristen."Es ist wundervoll!", so David, ein britischer Tourist. "Es istdas erste Mal, dass ich traditionelle chinesische Tänze gesehen habe.Ich fand die Veranstaltung sehr interessant, zumal wir dadurch nichtnur die Möglichkeit hatten, besser zu verstehen, was dieTerrakotta-Krieger sind, sondern auch ein Gefühl für die Tiefe undFeinheiten der chinesischen Kultur vermittelt wurde. Jetzt, wo ichdie Aufführung gesehen habe, möchte ich auch der echtenTerrakotta-Armee in der Provinz Shaanxi zusammen mit meiner Familieeinen Besuch abstatten."Reihe von weiteren Flashmob-VeranstaltungenDie Kommission hat für den 7. November bereits einige weitereFlashmobs mit Terrakotta-Kriegern im Umfeld einer ganzen Reihe vonberühmten touristischen Anziehungspunkten in London geplant. So stehteine Aufführung auf einem der Plätze rund um Big Ben und am LondonEye, zwei der bekanntesten touristischen Sehenswürdigkeiten derStadt, auf dem Plan. Am selben Tag werden die kostümierten Tänzer aneinigen weiteren bekannten Punkten Halt machen, so etwa am Big Ben,in China Town, der St. Paul's Kathedrale und am Tower of London, umsich für Fotoaufnahmen in Szene zu setzen.Um weiter Informationen über die Tourismusbranche in Shaanxi zuerhalten, folgen Sie der Kommission zur Tourismusentwicklung derProvinz Shaanxi auf Facebook und Twitter oder besuchen Sie dieoffizielle Website:https://www.facebook.com/visitshaanxi/?ref=bookmarkshttps://twitter.com/visitshaanxihttp://en.sxtour.com/Foto -https://mma.prnewswire.com/media/595892/Terracotta_Warriors.jpgPressekontakt:Stephanie Pan+86-156-1165-8127792738145@qq.comOriginal-Content von: Shaanxi Provincial Tourism Development Commission, übermittelt durch news aktuell