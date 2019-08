"Flaschendrehen war für mich die einzige Chance, um an Geschlechtsverkehr zu kommen." Oliver Pochers pikante Beichte am Freitag, 30. August, in SAT.1 (FOTO)

Unterföhring (ots) -Schlüpfrige Geständnisse, Twerk-Training und Blümchensex mit einerfleischfressenden Pflanze: In der neuen Ausgabe von "Das große PromiFlaschendrehen" lässt Gastgeber Hugo Egon Balder wieder die Flaschedarüber entscheiden, welcher Promi peinliche Geheimnisse ausplaudernmuss - am Freitag, 30. August, um 20:15 Uhr in SAT.1. BeimParty-Roulette dabei sind diesmal die drei Moderatorinnen AnnettMöller, Marlene Lufen und Sonya Kraus sowie die Entertainer SimonPearce und Oliver Pocher.Während Annett Möller hofft, keine Sexfragen beantworten zumüssen, hat Oliver Pocher primär positive Erinnerungen an dasParty-Spiel: "Flaschendrehen war für mich die einzige Chance, um anGeschlechtsverkehr zu kommen." Und tatsächlich: Ob beim Blind-Datemit Annett Möller, beim "Kokosnuss-Kuss" mit Marlene Lufen, oder alsBritney Spears verkleidet auf der Tanzfläche - für den Entertainergeht es beim "Promi Flaschendrehen" heiß her..."Das große Promi Flaschendrehen" am 30. August 2019, um 20:15 Uhrin SAT.1ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell