Flambieren: Alkoholflamme schwer zu erkennen / TÜV Rheinland: Alkohol nicht direkt aus der Flasche nachgießen / Auf feuerfeste Umgebung und Materialien achten (FOTO)

Köln (ots) -Beim Flambieren von Speisen oder Getränken gibt es einiges zubeachten. Das gilt besonders, wenn der Alkohol unmittelbar am Tischentzündet wird. Servietten sowie brennbare Dekoration und Textiliensollten entfernt werden, auch ein Sicherheitsabstand zu Menschen isteinzuhalten. Zum Entzünden eignet sich am besten ein langesStreichholz oder ein Kaminfeuerzeug. "Gerade in heller Umgebung istdie Flamme von brennendem Alkohol zuweilen schwer zu erkennen,weshalb beim Flambieren große Aufmerksamkeit und Vorsicht gebotenist", sagt Ralf Schmitt, Experte für Explosionsschutz bei TÜVRheinland. Deshalb sollte man sich auch nie über die Speisen oderGetränke beugen.Alkohol behutsam mit der Kelle nachschenken Generell gilt: denAlkohol nicht direkt aus der Flasche nachgießen. Es kann ansonsten zu"Rückzündungen" kommen, die die gesamte Flasche zum Brennen oder garzur Explosion bringen können. Für Feuerzangenbowle gilt: Der in derFeuerzange liegende, in Alkohol getränkte Zuckerhut sollte zunächstvorsichtig entzündet werden. Weiteren Alkohol dann später langsam mitder Kelle nachgeben und über den brennenden Zucker gießen. Die Kelleanschließend sorgsam an einem feuerfesten Ort ablegen. BeimNachgießen darauf achten, dass möglichst wenig Hochprozentiges in denmit Punsch gefüllten Topf gelangt. "Wenn zu viel brennbarer Alkoholin den Topf gelangt, könnte dieser schlagartig heftig Feuer fangen",so Schmitt.