Flagstar Bancorp Aktie: New York Community Bancorp kauft Flagstar in einem 2,6 Mrd. Dollar-Deal!

Die Aktien von(NYSE:FBC) legten am Montag um 8% zu, nachdem das Unternehmen einen Übernahme-Deal angekündigt hatte. Was ist passiert? Am Montag gab Flagstar bekannt, dass es von(NYSE:NYCB) im Rahmen eines Aktiendeals im Wert von 2,6 Mrd. $ übernommen wird. Flagstar-Aktionäre erhalten 4,0151 Aktien von New York Community für jede Aktie von Flagstar, die sie