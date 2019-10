Ein Flaggschiff feiert Jubiläum: 85 Jahre SKODA SUPERB (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Seit Herbst 1934 tragen besonders repräsentative Fahrzeuge vonSKODA den Modellnamen SUPERB- Erste Baureihe des modernen SKODA SUPERB lief 2001 vom Band- Seit Juli erweitert der SUPERB SCOUT das Modellprogramm, Anfang2020 feiert die Plug-in-Hybridvariante SUPERB iV ihr MarktdebütVor genau 85 Jahren, am 22. Oktober 1934, führte SKODA dieModellbezeichnung SUPERB ein. Mit dem Namen unterstrich die Marke diehohe Qualität und den Komfort ihrer Luxuslimousinen, die bis dahinlediglich als SKODA 640 auftraten. Die erste Fahrzeuggeneration desSUPERB wurde bis 1949 produziert. 2001 ließ der tschechischeAutomobilhersteller die Tradition wieder aufleben und stellte dieerste Generation des modernen SKODA SUPERB vor. Aktuell fährt dieserin den Karosserievarianten SUPERB und SUPERB COMBI bereits in derdritten Generation Erfolge ein. In diesem Jahr wurde der SUPERB SCOUTeingeführt, Anfang 2020 feiert der SUPERB iV* mitPlug-in-Hybridantrieb sein Marktdebüt.Luxuriöse Fahrzeuge rollten in Mladá Boleslav bereits vor mehr als110 Jahren aus den Werkshallen des Automobilherstellers Laurin &Klement. 1907 überzeugte der FF mit dem ersten in Mitteleuropagebauten Reihenachtzylinder. Ihm folgten weitere Modelle mitbesonders laufruhigen Sechszylinder-Schiebermotoren vom Typ Knightoder der repräsentative SKODA 860 aus den Jahren 1929 bis 1933, derüber einen Achtzylindermotor verfügte. Anschließend übernahm die neueGeneration des SKODA 640 das Zepter. Sie zeichnete sich durch einenbesonders innovativen Zentralrohrrahmen sowie Einzelradaufhängungrundum aus und trug erstmals den Modellnamen, der die Topmodelle vonSKODA auch heute kennzeichnet.Die Bezeichnung ,SUPERB' wurde einerseits aus dem Englischenübernommen und bedeutet übersetzt ,großartig, hervorragend,außerordentlich', andererseits verweist sie auch auf den lateinischenBegriff ,suberbus': ,stolz'. SKODA führte den Namen SUPERB erstmalsam 22. Oktober 1934 ein, um den besonderen Charakter des neuen SKODA640 zu unterstreichen. Das erste Modell dieser 5,5 Meter langen, 1,70Meter breiten und 1,66 Meter hohen Limousine erhielt im Januar 1935der damalige Generaldirektor des SKODA Konzerns, JUDr. KarelLoevenstein. Seine Frau Pavla wählte die Lackierung und entschiedsich für die Farbe rot.Die reguläre Produktion des SKODA SUPERB begann im März 1935. DenAntrieb des Topmodells übernahm ein 2,5 Liter großer und 40,5 kW (55PS) starker Sechszylindermotor. Die große Nachfrage führte schnell zulängeren Lieferzeiten: vier Wochen für Versionen mit geschlossenerKarosserie, auf das SUPERB-Cabriolet mussten Kunden sogar doppelt solange warten. Zusätzlich zum serienmäßigen Lieferumfang waren gegenAufpreis auch ein Autoradio mit sechs Elektronenröhren und einePalisanderablage hinter den Vordersitzen erhältlich.Fast im Jahresrhythmus folgten weitere Innovationen mitleistungsstärkeren Antrieben und umfangreicheren Ausstattungen. Nachrund 600 Fahrzeugen mit SV-Ventilsteuerung führte SKODA 1938 denSUPERB OHV mit 59 kW (80 PS) starkem Reihensechszylinder ein, dereinen Hubraum von 3.137 cm3 besaß. Kurz bevor die Produktion imKriegsjahr 1940 ausgesetzt wurde, entstand noch eine kleine Serie desSUPERB 4000 mit V8-Motor. 1946 nahm SKODA die Fertigung einerüberarbeiteten Version mit Sechszylindermotoren wieder auf, bevor dieProduktion 1949 nach gut 1.000 für den zivilen Gebrauch gefertigtenEinheiten aus politischen Gründen endete. Hinzu kamen 1.660Militärfahrzeuge vom Typ S 952 und S 956.2001 feierte der SKODA SUPERB sein Comeback: Die erste moderneGeneration der Modellreihe ergänzte das Produktportfolio destschechischen Automobilherstellers um einStufenheck-Mittelklassefahrzeug. Der SUPERB setzte in seinem Segmentdirekt zu Beginn die Benchmark bei der Kniefreiheit im Fond, punktetemit einem attraktiven Design und einem hervorragendenPreis-/Wert-Verhältnis.Nach 136.068 produzierten Einheiten begann SKODA 2008 mit derProduktion der zweiten Generation. Ihre Karosserie vereinte dieVorteile der klassischen Stufenhecklimousine mit denen einesSchrägheckmodells mit weit aufschwingender Heckklappe und steigerteden hohen Nutzwert des SUPERB damit noch weiter. Ein Jahr späterfolgte erstmals der SUPERB COMBI, dessen Kofferraum mit einem Volumenvon 633 bis 1.865 Liter überzeugte. Mit dem modernen SUPERB derzweiten Generation hielt unter anderem das schlüssellose Schließ- undStartsystem KESSY Einzug bei SKODA. Bis 2015 rollten 404.756Exemplare der Limousine und 217.734 Einheiten des COMBI von denBändern des SKODA Werks in Kvasiny.Die aktuelle SUPERB-Baureihe erfreut sich seit 2015 weltweitgroßer Beliebtheit. Nie zuvor wurden so hohe Anforderungen an dasDesign eines SKODA Automobils gestellt, noch nie flossen so vieleneue Technologien in die Entwicklung eines neuen Modells ein. Niezuvor gab es so viele neue 'Simply Clever'-Ideen und nie zuvor habenSKODA Ingenieure so viel Raum für Fahrer, Passagiere und ihr Gepäckgeschaffen. Es gibt eine ganze 'Phalanx' neuer Assistenzsysteme aushöheren Fahrzeugklassen für mehr Sicherheit, Umwelt und Komfort.2019 gab es für das Flaggschiff von SKODA ein umfangreichesUpdate. Full-LED-Matrix-Scheinwerfer und ein erweitertes Angebot aninnovativen Assistenzsystemen stehen stellvertretend für diezahlreichen technischen Highlights, die den SUPERB zu einem dersichersten und komfortabelsten Fahrzeuge seiner Klasse machen.Ebenfalls neu: die Lifestyle-Version SCOUT und der 110 kW (150 PS)starke Turbodiesel 2,0 TDI* der neuen, besonders dynamischen,sparsamen und emissionsarmen EVO-Motorengeneration. Am Anfangnächsten Jahres ergänzt der SUPERB iV das Angebot. MitPlug-in-Hybridantrieb wird er das erste elektrifizierte Modell derBaureihe.Rund 54 Prozent aller SUPERB gehen an Kunden in Europa, doch auchin China ist das Topmodell des tschechischen Automobilherstellersgefragt: Mit 43.700 von insgesamt 137.500 ausgelieferten Einheitenfand im Jahr 2018 nahezu jeder dritte SUPERB einen Abnehmer auf demweltgrößten Einzelmarkt von SKODA. Deutschland war mit 19.200Fahrzeugen der zweitgrößte Markt für den SUPERB. Von 2001 bis zumEnde des ersten Quartals dieses Jahres rollten insgesamt 1.280.600Exemplare der drei modernen Modellgenerationen bei SKODA vom Band.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dengesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1.September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure,WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized LightVehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen derrealistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höherals die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu denUnterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unterwww.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren.Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind,werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzlicheAngabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendungfreiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegebenwerden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuellesFahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstandund Aerodynamik verändern und neben Witterungs- undVerkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten denKraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und dieFahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischenCO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden überden Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauchneuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allenVerkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH,Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de),unentgeltlich erhältlich ist.SUPERB iV 1,4 TSI DSG 160 kW (218 PS)kombiniert 1,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 33 g/km,CO2-Effizienzklasse A+Überarbeiteter SUPERB 2,0 TDI 110 kW (150 PS)innerorts 4,5 l/100km, außerorts 3,6 l/100km,kombiniert 3,9 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 103 g/km, CO2-Effizienzklasse A+Überarbeiteter SUPERB 2,0 TDI DSG 110 kW (150 PS)innerorts 4,4 l/100km, außerorts 3,6 l/100km,kombiniert 3,9 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 103 g/km, CO2-Effizienzklasse A+Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deAndreas LeueTeamleiter Motorsport und TraditionTelefon: +49 6150-133 126E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell