Flagge zeigen für gute Ideen (FOTO)

Berlin (ots) -Zohre Esmaeli wird das neue Gesicht von "Deutschland - Land derIdeen". Sie folgt damit auf Claudia Schiffer, die, ebenfalls in eineDeutschlandfahne gehüllt, die Botschafterin der Kampagne 2006 war.Zohre Esmaeli kam vor 18 Jahren aus Afghanistan nach Deutschland.Heute ist sie deutsche Staatsbürgerin. Sie arbeitet international alsModel und ist im Ausland eines der vielen Gesichter Deutschlands. Aufvielfältige Weise setzt Esmaeli sich darüber hinaus für deninterkulturellen Dialog ein: So unterstützt sie den gemeinnützigenVerein "Afghanistan, Hilfe die ankommt e.V.", engagiert sich in ihremeigenen Projekt "Culture Coaches" und wurde im Jahr 2014 zurBotschafterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ernannt.Zehn Jahre "Land der Ideen" und hunderte ausgezeichnete Projektebeweisen, dass Offenheit für Neues, Mut, bekannte Wege zu verlassen,die Erfolgsfaktoren für Deutschlands Zukunft sind."Für mich verkörpert Zohre Esmaeli die offene, deutscheGesellschaft, die Menschen befähigt, selbstbestimmt die Angebote undChancen einer freiheitlichen Gesellschaft anzunehmen, um die eigenenLebensentwürfe zu verwirklichen und anderen zu helfen, es ihnengleich zu tun. Denn nur, wenn wir offen für Neues bleiben und bereitsind, über unseren eigenen Tellerrand zu schauen, können wir ein Landder Ideen bleiben", so Ute E. Weiland, Geschäftsführerin derInitiative.Zohre Esmaeli ergänzt: "Deutschland hat mir persönlich so vieleMöglichkeiten geboten, mir ein neues Leben aufzubauen und mich hierzu Hause zu fühlen. Ich bin stolz und freue mich sehr, das Gesichtder neuen Kampagne von 'Deutschland - Land der Ideen' zu sein.""Deutschland - Land der Ideen" ist die gemeinsameStandortinitiative der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft,vertreten durch den Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Zielist es, innovative und herausragende Ideen sichtbar zu machen. Landder Ideen initiiert und organisiert gemeinsam mit Partnern ausWirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft Ideenwettbewerbeund Events, lokale und virtuelle Plattformen, Publikationen undAusstellungen. So repräsentiert Land der Ideen die VielfaltDeutschlands nach innen und nach außen.Weitere Informationen und das Making-Of finden Sie unterwww.land-der-ideen.de.