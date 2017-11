Flächendeckender Glasfaserausbau schafft neue Arbeitsplätze im deutschen Mittelstand

Bonn / Berlin (ots) - Der Bundesverband mittelständischeWirtschaft (BVMW) und der Bundesverband Breitbandkommunikation(BREKO) setzen sich gemeinsam für eine klare"Glasfaser-only"-Strategie ein, um die Digitalisierung von Wirtschaftund Gesellschaft - und damit den Weg in die viel beschworeneGigabit-Gesellschaft - schnellstmöglich voranzubringen.Mittelstandspräsident Mario Ohoven und BREKO-Präsident NorbertWestfal sind sich einig: Glasfaseranschlüsse bis in alle UnternehmenDeutschlands sichern vorhandene und schaffen das Potenzial für neueArbeitsplätze."Digitaler Fortschritt ist zwingend notwendig, um sich iminternationalen Wettbewerb zu behaupten. Werden die Chancen derDigitalisierung konsequent genutzt, können mittelständischeUnternehmen ihren Umsatz zudem deutlich steigern", sagtBVMW-Präsident Mario Ohoven. "Auf diese Weise können wir nicht nurdie rund 30 Millionen Arbeitsplätze im Mittelstand sichern, sondernauch neue Arbeitsplätze in der digitalisierten Wirtschaft schaffen."Um die Digitalisierung der deutschen Wirtschaft zielstrebigvoranzutreiben, brauche der Mittelstand als Rückgrat der deutschenWirtschaft flächendeckend verfügbare, hochleistungsfähigeGlasfaseranschlüsse bis direkt ins Unternehmen, betont Ohoven. "Nochfehlt es zahlreichen mittelständischen Betrieben insbesondere abseitsder Metropolen an einem ausreichend leistungsfähigenBreitbandanschluss; in vielen Regionen herrscht sogar'Internet-Notstand'."Für den BREKO gilt daher: Die Breitband-Strategie der künftigenBundesregierung muss sich an einem klaren Infrastruktur-Zielorientieren: Deutschland braucht jetzt flächendeckendGigabit-Glasfaseranschlüsse bis in alle Gebäude. KupferbasierteÜbergangstechnologien wie VDSL2-Vectoring oder das angekündigteSuper-Vectoring, aber auch die vorhandenen Kabelnetze, können diekünftigen Bandbreiten- und Qualitätsanforderungen (zum Beispielextrem geringe Latenz, hohe Upload-Geschwindigkeiten, hoheWiderstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse) - insbesondere auch derdeutschen Wirtschaft - nicht befriedigen."Ohne ein klares und ambitioniertes Glasfaser-Infrastrukturzielfällt Deutschland im internationalen Vergleich noch weiter zurück",warnt BREKO-Präsident Norbert Westfal. "Unser Land braucht dieleistungsfähigste digitale Infrastruktur in Europa, umWirtschaftswachstum - und damit Wohlstand - zu sichern undauszubauen. Mit reinen Glasfaseranschlüssen bringen wir Deutschlandin den kommenden zehn Jahren vom Standstreifen wieder auf dieÜberholspur!"Um den Glasfaserausbau möglichst schnell und effizient stemmen zukönnen, setzt der BREKO auf den gemeinschaftlichen Ausbau allerMarktteilnehmer ohne volkswirtschaftlich unsinnigen Doppelausbau. Umdie vorhandenen Mittel möglichst wirksam einzusetzen und bereitserrichtete Glasfasernetze optimal auszulasten, hat der führendedeutsche Glasfaserverband mit der BREKO Handelsplattform einfunktionierendes Open-Access-System gestartet, über das alle Anbieterdiskriminierungsfrei Vorleistungen einkaufen können."Open Access statt volkswirtschaftlich unsinnigem Doppelausbau -das ist die Devise des BREKO", unterstreicht BREKO-GeschäftsführerDr. Stephan Albers. "Auf diese Weise können die zahlreichen lokal undregional operierenden Glasfaser-Champions in Deutschland ihrezukunftssicheren Glasfasernetze noch besser auslasten und so weitereMittel für den Ausbau mit der besten digitalen Infrastruktur - derreinen Glasfaser - einsetzen."Um diese Themen gemeinsam weiter voranzutreiben, engagiert sichder BREKO in der vom BVMW ins Leben gerufenen Mittelstandsallianz.Die Mittelstandsallianz bündelt die Stimmen mittelständisch geprägterBranchenverbände und trägt sie mit einer Stimme in die Politik. DiePartner vertreten gemeinsam mehr als 11 Millionen Arbeitnehmer undüber 550.000 Unternehmen in Deutschland.BREKO - Bundesverband Breitbandkommunikation e.V.Marc KesslerLeiter Presse-/Öffentlichkeitsarbeitund MitgliederkommunikationTel.: 030 58 58 0 - 411Mail:kessler@brekoverband.dewww.brekoverband.dePressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 53320620Mail: presse@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell